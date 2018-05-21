Billboard Music Awards: Назван лучший музыкант года

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Престижная в музыкальном мире премия Billboard Music Awards досталась в этом году поп-исполнителю из Великобритании Эду Ширану — пишет сетевое издание Deadline, по данным которого, соответствующая церемония награждения прошла в ночь на двадцать первое мая на территории Лас-Вегаса (США).

Эд Ширан, как отмечается, был номинирован на награды сразу в пятнадцати номинациях премии. В итоге он победил в шести номинациях, став, в частности, самым продаваемым исполнителем, лучшим музыкантом мужского пола, а также исполнителем самой популярной песни на радио.

Певицей года по версии премии Billboard Music Awards стала Тейлор Свифт, популярная в Соединенных Штатах Америки и далеко за их пределами исполнительница. А вот лучшей группой предсказуемо назвали проект Imagine Dragons, играющий в жанре инди-рок.

Ранее в этом месяце появился топ из пяти сотен лучших песен по версии популярной британской радиостанции Smooth Radio — рейтинг возглавила композиция Эда Ширана под названием Perfect. В рейтинге, кроме того, засветились еще три хита от Ширана — большая их часть, при этом, присутствует в первой двадцатке песен.