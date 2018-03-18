Мария Баронова: «Запад устраивает цирк с конями!»

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А также другие высказывания в заключительном выпуске первого сезона #валитьНЕвалить . На этот раз в формате баттла совместно с дискуссионным клубом «WTF?» «пошуметь» за тему #валитьНЕвалить пришли известные люди – Анна Чапман, Мария Баронова, Вадим Степанцов, журналисты, политологи, режиссеры, поэты, музыканты и блогеры.

Выпуск открывают бессменные ведущие Кирилл Лопаткин и Эндрю Нджогу, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Совместно с героями «Пора валить обратно» выступил Александр Орлов, шеф-редактор проекта. Сам Александр несколько месяцев назад вернулся из Чехии, где работал на «Радио Свобода». Проникшись идеей возвращения соотечественников на родину, он решил найти и показать истории людей, которые после долгого пребывания за границей все же решили вернуться назад, а также что заставило иностранцев уехать жить в Россию: «Я жил за границей, когда приехал обратно, оказалось, что таких людей как я здесь очень много, из этого родилась идея снимать истории людей, которые вернулись».

На разогрев перед дискуссией Вадим Степанцов, известный поэт, лидер группы «Бахыт компот», зачитал свои стихотворения. Также свою позицию по вопросу #валитьНЕвалить высказала Анна Чапман: «Кто хочет валить – валите, мы останемся». Кратко – да, справедливо – еще бы! Кстати, совсем недавно Анна рассказала в эксклюзивном интервью проекту «ПВО ТВ» то, о чем не говорила никогда.

Наконец, сам баттл. В ходе горячей дискуссии неумолкаемая Марина Баронова убеждала своих оппонентов, что в России нужно оставаться: «Валить я никуда не собираюсь! Это моя страна и моя земля!», но в то же время признается, что за 5 миллионов долларов пожила бы спокойно и в Америке. В свою очередь политолог Павел Данилин отметил, что основная часть сваливших – мигранты по глупости: «Они лезут в блоги, начинают там строчить – «Путин-плохой», «Рашка-говно», но вскоре осознают, что здесь (за рубежом) тоже все не так хорошо. Ну а потом принятие – «Да, я – идиот» – и возвращение обратно». Постепенно включились журналист Мария Катасонова, Мария Ефремова, Вячеслав Смирнов, Олег Бондаренко и другие политологи, и у каждого своя собственная точка зрения!

Но что же в итоге делать, валить или не валить? На этот вопрос ответил Кирилл Лопаткин: «От себя не убежишь – каждый сам решает, где ему лучше».