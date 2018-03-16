Лидер популярной рок-группы Роджер Долтри оглох от собственной музыки

Британский музыкант Роджер Долтри, в свое время основавший популярный во всем мире рок-коллектив The Who, рассказал о печальных последствиях длительного воздействия слишком громкой музыки. Долтри, как сообщает ресурс inforeactor.ru, признался, что оглох от собственной музыки.
Во время недавнего сольного концерта в американском Лас-Вегасе, семидесятичетырехлетний британец заявил, что чувствует себя "очень и очень глухим".
"Вам, ребятки, лучше бы затыкать свои уши чем-нибудь, когда отправляетесь на рок-концерт. Если, конечно, вы не хотите в старости быть такими же глухими, как я", — сказал Долтри.
Рок-музыкант, при этом, отметил, что получил свои серьезные проблемы со слухом просто потому, что не особенно-то берег его в молодости. Теперь Роджер Долтри, по его же собственным словам, вынужден буквально "читать по губам".
Группа The Who, основанная Роджером Долтри в 1964 году, является одним из самых влиятельных музыкальных коллективов двадцатого века — это подтверждается, например, статистикой продаж, согласно которой было продано уже более ста миллионов записей группы. В общем, старина Долтри совершенно точно потерял свой слух не зря.
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