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Лидер популярной рок-группы Роджер Долтри оглох от собственной музыки

Пятница, 16 Марта 2018 12:47
Лидер популярной рок-группы Роджер Долтри оглох от собственной музыки Фото из открытых источников

Британский музыкант Роджер Долтри, в свое время основавший популярный во всем мире рок-коллектив The Who, рассказал о печальных последствиях длительного воздействия слишком громкой музыки. Долтри, как сообщает ресурс inforeactor.ru, признался, что оглох от собственной музыки.

 

Во время недавнего сольного концерта в американском Лас-Вегасе, семидесятичетырехлетний британец заявил, что чувствует себя "очень и очень глухим".

 

"Вам, ребятки, лучше бы затыкать свои уши чем-нибудь, когда отправляетесь на рок-концерт. Если, конечно, вы не хотите в старости быть такими же глухими, как я", — сказал Долтри.

 

Рок-музыкант, при этом, отметил, что получил свои серьезные проблемы со слухом просто потому, что не особенно-то берег его в молодости. Теперь Роджер Долтри, по его же собственным словам, вынужден буквально "читать по губам".

 

Группа The Who, основанная Роджером Долтри в 1964 году, является одним из самых влиятельных музыкальных коллективов двадцатого века — это подтверждается, например, статистикой продаж, согласно которой было продано уже более ста миллионов записей группы. В общем, старина Долтри совершенно точно потерял свой слух не зря.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка

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