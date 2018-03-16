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Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах, которым она подвергалась в юности из-за груди

Пятница, 16 Марта 2018 11:23
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах, которым она подвергалась в юности из-за груди Фото из открытых источников

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о своем непростом периоде взросления — выяснилось, что будучи несовершеннолетней девушкой, Лопес, как и многие другие знаменитости, подвергалась домогательствам. Откровенное интервью со звездой опубликовало издание Harper's Bazaar.

 

Неприятный инцидент, о котором Дженнифер Лопес не рассказывала долгие годы, произошел на заре ее карьеры в кинематографе. К будущей звезде, участвовавшей в очередном кастинге, приставал режиссер. Взрослый мужчина, как вспоминает Лопес, пытался заставить ее обнажиться и показать ему грудь.

 

"Он просил меня снять майку и показать грудь, но я твердо и решительно отказалась. И уже когда я сказала "нет", то с ужасом подумала, что делаю что-то не то — как же так, дескать, он же просто хотел дать мне роль! Но грудь я ему в итоге так и не показала", — рассказала актриса.

 

Дженнифер Лопес не стала раскрывать имя кинематографиста, который приставал к ней. Неизвестно также, о каком фильме идет речь. Актриса, однако, отметила, что это был один из ее первых фильмов.

 

Лопес появилась на больших экранах в шестнадцать лет — ее дебютом была эпизодическая роль в фильме "Моя маленькая девочка", релиз которого состоялся в 1986 году.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости домогательство

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