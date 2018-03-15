Группа «Земляне» презентовала песню на стихи М.Гуцериева

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В ротацию популярных российских радиостанций попал новый музыкальный трек знаменитой группы «Земляне». Напомним, что именно этот коллектив был одним из первых, кто принес элементы направления «рок» на советскую эстраду.

Новая песня «Землян» называется «Одиночество». Это лирическая композиция, каждое слово которой пронизано философским смыслом. Стихи для нее написал известный отечественный поэт Михаил Гуцериев, признавшийся, что старается говорить в своем творчестве о нежной любви голосом отчаяния.

Участники группы «Земляне» восхищены стихами, которые для них написал Михаил Гуцериев. Они уверены, что песня «Одиночество» обретет культовый статус, как происходит со всеми композициями, слова для которых пишет этот поэт. Музыкальный коллектив верит, что трек найдет отклик у миллионов слушателей.