Лидером по созданию сериалов для российского ТВ стала украинская компания‍

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Украинские продюсерские компании являются крупнейшими производителями телевизионных сериалов, демонстрируемых в Российской Федерации. И это при том, что в самой Украине запрещено показывать российские сериалы и фильмы, выпущенные после 2014-го.

Из двух с половиной сотен продюсерских компаний, которые заняты в производстве телевизионного контента для российского рынка, лидерами являются группа Star Media (зарегистрирована в РФ, однако принадлежит украинскому бизнесмену Владиславу Ряшину) и украинская студия Film.ua.

В 2017 году у Star Media в производстве было восемьдесят четыре проекта (их общая продолжительность составляет почти восемьсот часов), а у Film.ua — тридцать пять сериалов общей продолжительностью в пятьсот с лишним часов.

Проекты Star Media — это, в частности, популярные сериалы "Мата Хари" и "Анна Герман", а компания Film.ua знаменита сериалами "Гречанка", "Избранница", "Нюхач", "Нити судьбы", "Чужая жизнь" и другими, показанными на федеральных каналах.

Кроме сериалов, украинские компании продюсируют полнометражные фильмы и телевизионные шоу. Если говорить о последних, то на российском ТВ есть полно популярнейших шоу, придуманных на Украине — это, например, "Орел и решка", "Ревизорро", "Папа попал", "Я стесняюсь своего тела" и другие.

В Украине, тем временем, запрещены все российские сериалы, выпущенные после 2014-го, а также те выпущенные ранее, которые посвящены госорганам России или в которых снимались лица, представляющие собой "угрозу для украинской госбезопасности".