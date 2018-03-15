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Лидером по созданию сериалов для российского ТВ стала украинская компания‍

Четверг, 15 Марта 2018 13:32
Лидером по созданию сериалов для российского ТВ стала украинская компания‍ Фото из открытых источников

Украинские продюсерские компании являются крупнейшими производителями телевизионных сериалов, демонстрируемых в Российской Федерации. И это при том, что в самой Украине запрещено показывать российские сериалы и фильмы, выпущенные после 2014-го.

 

Из двух с половиной сотен продюсерских компаний, которые заняты в производстве телевизионного контента для российского рынка, лидерами являются группа Star Media (зарегистрирована в РФ, однако принадлежит украинскому бизнесмену Владиславу Ряшину) и украинская студия Film.ua.

 

В 2017 году у Star Media в производстве было восемьдесят четыре проекта (их общая продолжительность составляет почти восемьсот часов), а у Film.ua — тридцать пять сериалов общей продолжительностью в пятьсот с лишним часов.

 

Проекты Star Media — это, в частности, популярные сериалы "Мата Хари" и "Анна Герман", а компания Film.ua знаменита сериалами "Гречанка", "Избранница", "Нюхач", "Нити судьбы", "Чужая жизнь" и другими, показанными на федеральных каналах.

 

Кроме сериалов, украинские компании продюсируют полнометражные фильмы и телевизионные шоу. Если говорить о последних, то на российском ТВ есть полно популярнейших шоу, придуманных на Украине — это, например, "Орел и решка", "Ревизорро", "Папа попал", "Я стесняюсь своего тела" и другие.

 

В Украине, тем временем, запрещены все российские сериалы, выпущенные после 2014-го, а также те выпущенные ранее, которые посвящены госорганам России или в которых снимались лица, представляющие собой "угрозу для украинской госбезопасности".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости сериалы

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