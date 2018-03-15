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Американский гений ХХ века в России

Четверг, 15 Марта 2018 08:41
Американский гений ХХ века в России Фото из открытых источников

В столице 14 марта в Московской государственной академической филармонии состоялся юбилейный концерт  с участием легендарного американского композитора Джона Корильяно. В этом году американскому  музыканту исполнилось 80 лет.

 

Тысячи москвичей и гостей столицы собрались, чтобы приветствовать своего кумира. Некоторые проделали долгий путь из Сибири, чтобы только услышать любимые  композиции.

 

Среди зрителей можно было встретить послов, политических деятелей,  почитателей  классической музыки.

 

За спиной Корильяно пять "Грэмми", "Оскар", Пулитцеровская премия. В коллекции музыканта-камерные и вокальные произведения, а также, три симфонии.

 

В 2003 году композитор написал скрипачу Джошуа Белла свой самый знаменитый концерт под названием "Красная скрипка" на основе музыки к одноименному фильму.

 

Уникальность творчества  Джона состоит в сочетании романтики и мелодичности. При этом, академичность Корильяно находит путь к любому сердцу.

 

"В своей музыке, я, казалось бы, стараюсь соединить несопоставимое: экзотику с обыденностью, высоколюбие с примитивным, новое со старым".

 

Композитор признаётся, что и его жилище выглядит необычно и противоречиво. Даже элементы декора  представлены в тематике  разных  времён и стран.

 

Следует сказать, что на этот раз Корильяно заслужено выступил в качестве почетного зрителя. Музыкальные сочинения Джона исполнялись молодым, но талантливым Иваном Почекиным и Омским академическим симфоническим оркестром под руководством непревзойдённого Дмитрия Васильева.

 

Овации прозвучали, когда главный герой вечера оказался на сцене, чтобы поприветствовать зал.

 

Дина Отман специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка

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