На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго»

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14 марта на YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый весенний зажигательные трек «Танго обниманго», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today (смотрите видео ниже).

По словам артиста, идея песни пришла к нему во время поездки в Индию: «Мы с друзьями ели манго и в шутку начали много раз произносить название этого фрукта. Родилось созвучное «обниманго» и, в конце концов, само собой придумалось «Танго обниманго».

"Изначально, когда я писал "Танго обниманго", то подумал, как и Саша ST с треком "Мало половин", что песня не для меня. Но когда трек был написан, то сомнений уже не возникало! Необходим был только женский вокал, и я предложил прекрасной певице Taya Mala исполнить женскую часть. В итоге получилось круто" - рассказывает Кравц.

Специально для съемок в Москву из Лос-Анджелеса приехал известный режиссер Таир Мамедов. Хореографию ставил Антон Пануфник - победитель шоу «ТАНЦЫ. Битва сезонов». «В клипе приняли участие и другие крутые танцоры - девочка, выигравшая чемпионат Европы по танцам, дети, которые двигаются так, как я не буду двигаться уже никогда - они клевые! А еще на съемка была птица, которая летала по студии, и мы всей командой не могли ее поймать,» - смеется Паша.

Кравц поделился, что придумал песню в очень хорошем настроении и позитивном настрое, и надеется, что она будет также заряжать слушателей энергией, как и его самого!