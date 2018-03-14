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Эксперты назвали самые жуткие фильмы ужасов всех времен

Среда, 14 Марта 2018 14:26
Эксперты назвали самые жуткие фильмы ужасов всех времен Фото из открытых источников

Рейтинг наиболее жутких порождений кинематографа появился сегодня на портале BuzzFeed. В список самых страшных фильмов ужасов вошло тридцать восемь картин.

 

Самый страшный фильм всех времен и народов — это, по версии сайта BuzzFeed, лента "Коллекционер", которую в 2009 году снял режиссер Маркус Данстэн. Сюжет "Коллекционера" вращается вокруг воришки, который в поисках наживы проник в загородный дом, но столкнулся с ужасным маньяком.

 

Второй в списке самых страшных фильмов — ужастик "Женщина в черном", главную роль в котором, внезапно, исполнила не женщина, а Дэниэл Рэдклифф, известный в первую очередь как Гарри Поттер. Сюжет фильма прост и незатейлив — призрак женщины, живущий в старом поместье, пугает молодого юриста. Дело, при этом, происходит в девятнадцатом веке.

 

Третье место досталось картине "Зеркала", которая представляет собой ремейк южнокорейского хоррора "Зазеркалье".

 

В первую десятку попали хорроры "Кладбище домашних животных", "Полтергейст", "Взаперти", "Мгла", "Проклятие", "Хеллоуин" и "Незнакомцы". Рейтинг фильмов ужасов от BuzzFeed, как отмечается, составлялся на основе комментариев читателей сайта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости ужасы

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