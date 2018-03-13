Чем запомнился третий день Недели моды в хрониках MBFW Russia

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Фестиваль детской моды, мода и дизайн Africa Explosion и встреча с послом из Южной Африки, мир «в розовых очках» на показе DOKUCHAEVA и 36 сезон Julia Dalakian на MBFWRussia. Чем еще запомнился третий день Недели моды в хрониках MBFW Russia.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ МОДЫ

Alta Costura

Показ бренда Alta Costura начался с выхода прекрасной юной модели в пышном бирюзовом платье со шлейфом и градиентом, похожем на воздушное пышное облако. Платье дополняют белоснежные крылья ангела и длинные золотые волосы модели. Коллекция выполнена в небесно-голубых тонах, с большим количеством рюш, бантиков, кружева, атласных поясов и дополняющих прическу цветочных венков. Даже повседневные платья не лишены многочисленных воланов на юбке и гипюровых вставок. Помимо платьев дизайнер добавила в коллекцию шортики и юбки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Также акцент сделан на принты и пастельные тона, главными цветами выступили: нежно-голубой, розовый, белый, бирюзовый, телесный, желтый. В качестве обуви на моделях удобные классические балетки, некоторые из них с застежкой на щиколотке, что придает образу изящности. Коллекция для мальчиков тоже создана в нежных тонах, но с вкраплением синего и красного цветов.

Оlga Zavgorodnjaja

Детская коллекция «Х-Фактор». Коллекция включает в себя несколько капсул: звери, викинги, ворожея. Первая — для повседневной активной жизни мальчиков и девочек. Тут много вискозы, денима, хлопка. Брюки, платья, кардиганы, стильные балахоны с прорезями контрастных цветов, куртки косухи и легинсы. Все то, что позволяет ребёнку ощущать себя не только комфортно, но и актуально.

Викинги — силуэты и правда напоминают ту эпоху. Платья, кейпы, длинные накидки дополнены пайетками, ручной вышивкой, черным фатином и экокожей. По словам самого дизайнера, эта капсула — для маленьких рок-звезд.

Ворожея — вечерние платья на любой вкус. Пышные юбки, крупные пайетки, ручная вышивка, бахрома. Разнообразие фактур дополняет такое же пестрое разнообразие цвета.

SNEZHANA.NYC

Осенне-зимняя коллекция бренда SNEZHANA.NYC выдержана в инопланетном стиле, а некоторые модели и вовсе напоминают персонажей из фильма «Пятый элемент». В качестве основной ткани использован переливающийся металлизированный материал разных оттенков. Поверх брючных серебристых костюмов на моделях верхняя одежда в виде виниловых курток с красочными принтами на спине и длинные черные плащи. Для мужской коллекции дизайнер равным образом использовала вышеупомянутую ткань. Также в коллекции присутствуют кюлоты, короткие топы в пайетках, кожаный пояс внушительных размеров с 3D-скульптурами. Доминируют прямые силуэты и черные обтягивающие брюки. Эффектно заканчивает показ модель в прозрачном платье с надписью «Снежана» на спине.

Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева

Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева в рамках MBFW Russia была представлена сразу семью разноплановыми брендами.

Основатель и дизайнер бренда Re-Look Furs Наталья Матвеева представила кутюрную коллекцию Shine, которая состоит базовых силуэтов в новом прочтении. Меховые пальто, жилеты, шубы из цветного меха арктической лисы, баргузинского соболя и норки. Ярким акцентом дефиле стало изумрудное пальто с бирюзовым градиентом и страусиными перьями, выполненное по технологии нашивки полосок меха на двухслойную основу из органзы.

Бренд KGB в новой коллекции сочетает лен и искусство. Разноцветные изделия из натуральной ткани украшены имперской символикой и живописью. В коллекции, помимо взрослой, есть и детская капсула.

Lia Gorg by Юлия Горгаева в новой коллекции, которая получила название «Snow Queen», размышляет на тему женственности. Приталенные комбинезоны, длинные легкие туники, идеальные шорты и кроп-топы, платья. Цветовая гамма: черный, белый, серый.

KHAN by Kristina Minnikhanova. На создание коллекции дизайнера вдохновил «Черный квадрат» Малевича. И как за кубиком Рубика скрывается разум, осознанность, то за монотонным черным цветом всегда стоит разнообразие оттенков. Разумеется, основной цвет — черный. Для коллекции дизайнер выбирает фактурные ткани: текстиль, шерсть, органза. При этом коллекция проникнута утонченностью: длинные платья, широкие брюки, открытые плечи.

Barbara Plavinsky представила коллекцию «Разговор Ивана с чертом», созданную по мотивам «Братьев Карамазовых» Достоевского. В основе — гусарская форма XIX века. Коллекция объединила изделия для мужчин и для женщин. Ключевой элемент — гусарский доломан, манжеты которого выполнены по оригинальной технологии того времени, а также чикчиры и ментик. Основные материалы: шелк, хлопок и тематический гусарский декор.

VIKI SMIRNOVA. Houte Couture коллекция «Восток-Запад». В основе классические женственные силуэты, навеянные творчеством Коко Шанель и Кристиана Диора. Идеально усаженные платья и костюмы, а также блузы и пальто. Ткани соответствующие случаю: твид, шелк, этнические кружевные ткани, шерсть, натуральный бархат, джерси. В качестве декора: вышивка ручной работы, бисер, камни.

NIKA SHABASHOVA. Коллекция «Dance of glory» минималистична. Однако не смотрится простой, необходимая сложность достигается за счет фактурных тканей, кроя и актуальной многослойности. В одном дефиле объединены мужская и женская капсулы.

«Africa Explosion» — мода и дизайн Южной Африки

Дизайнеры из Африки представили гостям яркие показы, несущие в себе национальный дух и соответствующий колорит.

Показ бренда ERRE — это коллекция, полностью состоящая из темно-коричневого и черного цвета. Модели с низким аккуратным пучком вышагивают по подиуму в женственных платьях, подчеркивающих талию, в прямых широких брюках и платьях с длинным шлейфом. Основные материалы — кожа и крупная вязка в сочетании с трикотажем.

Дизайнер бренда EKTA при создании новой коллекции вдохновлялась природой и ее яркими красками. Основные материалы коллекции: шелк, бархат и шифон. Доминируют брюки свободного кроя из струящегося шелка, яркие колготки, разноцветные платья, цветочный орнамент и шифоновые рубашки. Главные цвета: зеленый, нежно-розовый и желтый.

Показ бренда MAXHOSA BY LADUMA представляет собой вязаные платья с разноцветным рисунком, пончо с бахромой, кардиганы с национальным орнаментом. Основой под все платья выступают водолазки. Индивидуальная черта показа — все модели выходят в солнцезащитных очках терракотового цвета. Мужская одежда тоже сделана из вязки, в том числе и шорты, которые дизайнер сочетает с сандалиями и носками.

Rich Mnisi окунает гостей в атмосферу сафари: здесь и объемные широкополые шляпы, и огромные аксессуары-серьги, и одежда, имитирующая животный принт, а именно — зебру. Для мужчин дизайнер подготовил костюмы из замши и яркие брюки. Немаловажный момент —логотип бренда красуется почти на каждой вещи.

Atelier B by Gala B

На новую коллекцию дизайнера Галу Борзову вдохновила тема дождя и скоротечность современного мира. Мир ускоряется и меняется, а вместе с ним и представление о моде. Ткани становятся более технологичными, стираются возраст и понятие сезонности. Теперь перья уместны даже под дождем и Борзова их искусно и уместно использует. В дефиле участвуют возрастные и андрогинные модели — мода для всех. Натуральные ткани дизайнер сочетает с актуальным уже который сезон пластиком. При этом соблюдены все законы женственности: корсеты, пояса, открытые плечи.

Dokuchaeva

Ключевыми элементами коллекции осень-зима 2018-19 стали: активное использование цветовой палитры; спортивные элементы: пояса и шнуровки; сочетание натуральных тканей разной вязки и фактуры; микс классики и уличного стиля.

Впервые продемонстрированы: аксессуары: сумки, носки, очки, брендированные брелоки; линейка dokuchaeva lights.

Ткани: шелк, жаккардовый шелк, хлопок, органза, вискоза, полиэстер, эко-мех, велюр, цветной углепластик, пластмасса.

Кастомайзинг: модели converse и dr. Martins получили уникальную шнуровку и застежки от дизайнера бренда и стилиста показа.

Julia Dalakian

Новая коллекция одежды от бренда Julia Dalakian окунает гостей показа в атмосферу эпохи романа «Великий Гэтсби», ведь в ней присутствуют все атрибуты 30-х годов. Здесь в центре внимания бесконечные пайетки на одежде, которые используются и на других аксессуарах, как например, гетрах. Модели выходят на подиум с высокими прическами, которые украшены повязками в стиле «джаз», макияж тоже соответствующий упомянутой эпохе — красные губы. Доминирующая тематика — длинные рукава-фонарики, которые используются как на рубашках и кофтах, так и на платьях и верхней одежде. В качестве дополнения дизайнер украсила одежду воланами и брошками в виде цветка розы. Также коллекция богата брюками-кюлотами, кожаными брюками прямого кроя, куртками из металлизированного материала, юбками из стеганой кожи. Почти на каждой вещи есть вышивка бисером или стеклярусом. Основные цвета коллекции: черный, темно и светло-серый, бронзовый, металлический оттенок, а также красный.

BESO TURÁ

Третий день завершился показом бренда BESO TURÁ на дизайн-заводе Flacon. Вдохновленный яркими 80-ми и супермоделями 90-х, дизайнер создает коллекцию под стать им — яркую и нарочито сексуальную. Основа коллекции — провокационные платья с силуэтами 80-х c характерной ярко выраженной линией талии, сборками на груди и глубоким декольте. Коллекция дополнена пиджаками с накладными объемными плечами и комбинезонами. Для создания коллекции дизайнер использует в основном металлизированный трикотаж различных цветов, а также кожу, экокожу и винил. Никаких полутонов: фуксия, красный, серебристый, черный и белый.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz. Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)