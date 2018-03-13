Вторник 13 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Чем запомнился третий день Недели моды в хрониках MBFW Russia

Чем запомнился третий день Недели моды в хрониках MBFW Russia

Вторник, 13 Марта 2018 15:56
Чем запомнился третий день Недели моды в хрониках MBFW Russia Фото из открытых источников

Фестиваль детской моды,  мода и дизайн Africa Explosion и встреча с послом из Южной Африки, мир «в розовых очках» на показе DOKUCHAEVA и 36 сезон Julia Dalakian на MBFWRussia. Чем еще запомнился третий день Недели моды в хрониках MBFW Russia.

 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ МОДЫ

 

Alta Costura

 

Показ бренда Alta Costura начался с выхода прекрасной юной модели в пышном бирюзовом платье со шлейфом и градиентом, похожем на воздушное пышное облако. Платье дополняют белоснежные крылья ангела и длинные золотые волосы модели. Коллекция выполнена в небесно-голубых тонах, с большим количеством рюш, бантиков, кружева, атласных поясов и дополняющих прическу цветочных венков. Даже повседневные платья не лишены многочисленных воланов на юбке и гипюровых вставок. Помимо платьев дизайнер добавила в коллекцию шортики и юбки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Также акцент сделан на принты и пастельные тона, главными цветами выступили: нежно-голубой, розовый, белый, бирюзовый, телесный, желтый. В качестве обуви на моделях удобные классические балетки, некоторые из них с застежкой на щиколотке, что придает образу изящности. Коллекция для мальчиков тоже создана в нежных тонах, но с вкраплением синего и красного цветов.

 

Оlga Zavgorodnjaja

 

Детская коллекция «Х-Фактор».  Коллекция включает в себя несколько капсул: звери, викинги, ворожея. Первая — для повседневной активной жизни мальчиков и девочек. Тут много вискозы, денима,  хлопка. Брюки, платья, кардиганы, стильные балахоны с прорезями контрастных цветов, куртки косухи и легинсы. Все то, что позволяет ребёнку ощущать себя не только комфортно, но и актуально.

 

Викинги — силуэты и правда напоминают ту эпоху. Платья, кейпы, длинные накидки дополнены пайетками, ручной вышивкой, черным фатином и экокожей. По словам самого дизайнера, эта капсула — для маленьких рок-звезд.

 

Ворожея — вечерние платья на любой вкус. Пышные юбки, крупные пайетки, ручная вышивка, бахрома. Разнообразие фактур дополняет такое же пестрое разнообразие цвета.

 

SNEZHANA.NYC

 

Осенне-зимняя коллекция бренда SNEZHANA.NYC  выдержана в инопланетном стиле, а некоторые модели и вовсе напоминают персонажей из фильма «Пятый элемент». В качестве основной ткани использован переливающийся металлизированный материал разных оттенков. Поверх брючных серебристых костюмов на моделях верхняя одежда в виде виниловых курток с красочными принтами на спине и длинные черные плащи. Для мужской коллекции дизайнер равным образом использовала вышеупомянутую ткань. Также в коллекции присутствуют кюлоты, короткие топы в пайетках, кожаный пояс внушительных размеров с 3D-скульптурами. Доминируют прямые силуэты и черные обтягивающие брюки. Эффектно заканчивает показ модель в прозрачном платье с надписью «Снежана» на спине.

 

Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева

 

Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева в рамках MBFW Russia была представлена сразу семью разноплановыми брендами.

Основатель и дизайнер бренда Re-Look Furs Наталья Матвеева представила кутюрную коллекцию Shine, которая состоит базовых силуэтов в новом прочтении. Меховые пальто, жилеты, шубы из цветного меха арктической лисы, баргузинского соболя и норки. Ярким акцентом дефиле стало изумрудное пальто с бирюзовым градиентом и страусиными перьями, выполненное по технологии нашивки полосок меха на двухслойную основу из органзы.

 

Бренд KGB  в новой коллекции сочетает лен и искусство. Разноцветные изделия из натуральной ткани украшены имперской символикой и живописью. В коллекции, помимо взрослой, есть и детская капсула.

 

Lia Gorg by Юлия Горгаева в новой коллекции, которая получила название «Snow Queen», размышляет на тему женственности. Приталенные комбинезоны, длинные легкие туники, идеальные шорты и кроп-топы, платья. Цветовая гамма: черный, белый, серый.

 

KHAN by Kristina Minnikhanova. На создание коллекции дизайнера вдохновил «Черный квадрат» Малевича. И как за кубиком Рубика скрывается разум, осознанность, то за монотонным черным цветом всегда стоит разнообразие оттенков. Разумеется, основной цвет — черный. Для коллекции дизайнер выбирает фактурные ткани: текстиль, шерсть, органза. При этом коллекция проникнута утонченностью: длинные платья, широкие брюки, открытые плечи.

 

Barbara Plavinsky представила коллекцию «Разговор Ивана с чертом», созданную по мотивам «Братьев Карамазовых» Достоевского. В основе — гусарская форма XIX века. Коллекция объединила изделия для мужчин и для женщин. Ключевой элемент — гусарский доломан, манжеты которого выполнены по оригинальной технологии того времени, а также чикчиры и ментик. Основные материалы: шелк, хлопок и тематический гусарский декор.

 

VIKI SMIRNOVA. Houte Couture коллекция «Восток-Запад». В основе классические женственные силуэты, навеянные творчеством Коко Шанель и Кристиана Диора.  Идеально усаженные платья и костюмы, а также блузы и пальто. Ткани соответствующие случаю: твид, шелк, этнические кружевные ткани, шерсть, натуральный бархат, джерси. В качестве декора: вышивка ручной работы, бисер, камни.

 

NIKA SHABASHOVA. Коллекция «Dance of glory» минималистична. Однако не смотрится простой, необходимая сложность достигается за счет фактурных тканей, кроя и актуальной многослойности. В одном дефиле объединены мужская и женская капсулы.

 

«Africa Explosion» — мода и дизайн Южной Африки

 

Дизайнеры из Африки представили гостям яркие показы, несущие в себе национальный дух и соответствующий колорит.

 

Показ бренда ERRE — это коллекция, полностью состоящая из темно-коричневого и черного цвета. Модели с низким аккуратным пучком вышагивают по подиуму в женственных платьях, подчеркивающих талию, в прямых широких брюках и платьях с длинным шлейфом. Основные материалы — кожа и крупная вязка в сочетании с трикотажем.

 

Дизайнер бренда EKTA при создании новой коллекции вдохновлялась природой и ее яркими красками. Основные материалы коллекции: шелк, бархат и шифон. Доминируют брюки свободного кроя из струящегося шелка, яркие колготки, разноцветные платья, цветочный орнамент и шифоновые рубашки. Главные цвета: зеленый, нежно-розовый и желтый.

 

Показ бренда MAXHOSA BY LADUMA представляет собой вязаные платья с разноцветным рисунком, пончо с бахромой, кардиганы с национальным орнаментом. Основой под все платья выступают водолазки. Индивидуальная черта показа —  все модели выходят в солнцезащитных очках терракотового цвета. Мужская одежда тоже сделана из вязки, в том числе и шорты, которые дизайнер сочетает с сандалиями и носками.

 

Rich Mnisi окунает гостей в атмосферу сафари: здесь и объемные широкополые шляпы, и огромные аксессуары-серьги, и одежда, имитирующая животный принт, а именно — зебру. Для мужчин дизайнер подготовил костюмы из замши и яркие брюки. Немаловажный момент —логотип бренда красуется почти на каждой вещи.

  

Atelier B by Gala B

 

На новую коллекцию дизайнера Галу Борзову вдохновила тема дождя и скоротечность современного мира. Мир ускоряется и меняется, а вместе с ним и представление о моде. Ткани становятся более технологичными, стираются возраст и понятие сезонности. Теперь перья уместны даже под дождем и Борзова их искусно и уместно использует. В дефиле участвуют возрастные и андрогинные модели — мода для всех.  Натуральные ткани дизайнер сочетает с актуальным уже который сезон пластиком. При этом соблюдены все законы женственности: корсеты, пояса, открытые плечи.

 

Dokuchaeva

 

Ключевыми элементами коллекции осень-зима 2018-19 стали: активное использование цветовой палитры; спортивные элементы: пояса и шнуровки; сочетание натуральных тканей разной вязки и фактуры; микс классики и уличного стиля.

Впервые продемонстрированы: аксессуары: сумки, носки, очки, брендированные брелоки; линейка dokuchaeva lights.

Ткани: шелк, жаккардовый шелк, хлопок, органза, вискоза, полиэстер, эко-мех, велюр, цветной углепластик, пластмасса.

Кастомайзинг: модели converse и dr. Martins получили уникальную шнуровку и застежки от дизайнера бренда и стилиста показа.

 

Julia Dalakian

 

Новая коллекция одежды от бренда Julia Dalakian окунает гостей показа в атмосферу эпохи романа «Великий Гэтсби», ведь в ней присутствуют все атрибуты 30-х годов. Здесь в центре внимания бесконечные пайетки на одежде, которые используются и на других аксессуарах, как например, гетрах. Модели выходят на подиум с высокими прическами, которые украшены повязками в стиле «джаз», макияж тоже соответствующий упомянутой эпохе —  красные губы. Доминирующая тематика — длинные рукава-фонарики, которые используются как на рубашках и кофтах, так и на платьях и верхней одежде. В качестве дополнения дизайнер украсила одежду воланами и брошками в виде цветка розы. Также коллекция богата брюками-кюлотами, кожаными брюками прямого кроя, куртками из металлизированного материала, юбками из стеганой кожи. Почти на каждой вещи есть вышивка бисером или стеклярусом. Основные цвета коллекции: черный, темно и светло-серый, бронзовый, металлический оттенок, а также красный.

 

BESO TURÁ

 

Третий день завершился показом бренда BESO TURÁ на дизайн-заводе Flacon. Вдохновленный яркими 80-ми и супермоделями 90-х, дизайнер создает коллекцию под стать им — яркую и нарочито сексуальную. Основа коллекции — провокационные платья с силуэтами 80-х c характерной ярко выраженной линией талии, сборками на груди и глубоким декольте.  Коллекция дополнена пиджаками с накладными объемными плечами и комбинезонами. Для создания коллекции дизайнер использует в основном металлизированный трикотаж различных цветов, а также кожу, экокожу и винил. Никаких полутонов: фуксия, красный, серебристый, черный и белый.

 

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.   Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Мода
Главное за сутки
Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место будет назначен Майкл Помпео. Помпео до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в…
Генштаб РФ поведал о намерении США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску Генштаб РФ поведал о намерении США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску Соединенные Штаты Америки планируют подвергнуть Дамаск ракетно-бомбовому удару — заявил сегодня глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов, отметив, что поводом для агрессии американцев в Сирии станет провокация, которую устроят подконтрольные…
Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве России в США. "Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться.…

Читайте также
Поздравление с 8 марта от группы Ленинград: Смотрите клип Шнурова на ‪YouTube Поздравление с 8 марта от группы Ленинград: Смотрите клип Шнурова на ‪YouTube Сегодня, седьмого марта, на официальной YouTube-странице российского музыкального коллектива "Ленинград" появилось новое видео — клип на композицию "Не Париж", посвященный нелегкой доле отечественных домохозяек. Учитывая тематику ролика, а также время…
Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель» Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель» Известная фотография, на которой молодая Ангела Меркель (нынешний канцлер Германии) запечатлена в обнаженном виде в компании таких же раздетых девушек, стала прообразом скульптурной композиции под названием "Is Beautiful", которую представил…
Первый трейлер фильма «Черновик» по роману Лукьяненко появился в Сети Первый трейлер фильма «Черновик» по роману Лукьяненко появился в Сети Грядущая экранизация фантастического романа Сергея Лукьяненко "Черновик" обзавелась первым полноценным трейлером — соответствующий видеоролик, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, был опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU (смотрите видео ниже). Появление трейлера "Черновика",…
Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят $60 млн по делу о махинациях‍ Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят $60 млн по делу о махинациях‍ История о махинациях, в которых оказалась замешана голливудская студия Red Granite Pictures, финансировавшая, в частности, фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" (посвященный махинациям, между прочим), близится к развязке — студия…
Фото
Тоннель любви в разное время года Тоннель любви в разное время года

В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любв...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.