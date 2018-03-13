«Звёздные войны: Последние джедаи» впервые на цифровых площадках

Фото из открытых источников

13 марта новый эпизод легендарной космической саги «Звёздные войны: Последние джедаи» доступен на цифровых площадках в iTunes, Google Play, ivi, Okko, Megogo, Ростелеком.

Впервые вместе с цифровым релизом зрителям предложены дополнительные материалы, которые помогут заглянуть на съёмочную площадку: документальное кино о создании нового эпизода «Звёздных Войн», а также пятнадцать сцен, не вошедших в фильм. Зрители узнают новые факты и подробную историю создания фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи».

Например, в документальные материалы вошел трогательный момент первых эмоций Марка Хэмилла, исполнителя роли Люка Скайуокера, когда он вновь оказался в культовой пилотской кабине «Тысячелетнего Сокола».

Список бонусных материалов:

Удалённые сцены:

– Вступление Райана Джонсона

– Альтернативное начало

– Бластер Пейдж дал сбой

– Люк в раздумьях

– По - не мастак шить

– Немного странно, что ты это записал

– Хранитель не довольна Рей

– Сцена в деревне хранителей

– Побег фавьеров - расширенная сцена

– Внутри Мега-разрушителя - расширенная сцена

– Роуз кусает Хакса за руку

– Фазма визжала как свинья

– Роуз и Финн летят туда, где им место

– Рей и Чуи в «Соколе»

– Костюмы и персонажи Канто-Байта

Документальный репортаж:

– Режиссёр и джедаи

– Баланс силы

Кадры со съемочной площадки:

– Зажечь искру: Создание битвы в космосе

– Сноук и зеркала

– Битва на Крейте

– Энди Серкис на сцене! (Всего один вечер)

Также будут доступны версии фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» с тифлокомментариями (AD) и с расширенными субтитрами (SDH).