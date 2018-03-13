«Звёздные войны: Последние джедаи» впервые на цифровых площадках

13 марта новый эпизод легендарной космической саги «Звёздные войны: Последние джедаи» доступен на цифровых площадках в iTunes, Google Play, ivi, Okko, Megogo, Ростелеком.
Впервые вместе с цифровым релизом зрителям предложены дополнительные материалы, которые помогут заглянуть на съёмочную площадку: документальное кино о создании нового эпизода «Звёздных Войн», а также пятнадцать сцен, не вошедших в фильм. Зрители узнают новые факты и подробную историю создания фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи».
Например, в документальные материалы вошел трогательный момент первых эмоций Марка Хэмилла, исполнителя роли Люка Скайуокера, когда он вновь оказался в культовой пилотской кабине «Тысячелетнего Сокола».
Удалённые сцены:
– Вступление Райана Джонсона
– Альтернативное начало
– Бластер Пейдж дал сбой
– Люк в раздумьях
– По - не мастак шить
– Немного странно, что ты это записал
– Хранитель не довольна Рей
– Сцена в деревне хранителей
– Побег фавьеров - расширенная сцена
– Внутри Мега-разрушителя - расширенная сцена
– Роуз кусает Хакса за руку
– Фазма визжала как свинья
– Роуз и Финн летят туда, где им место
– Рей и Чуи в «Соколе»
– Костюмы и персонажи Канто-Байта
Документальный репортаж:
– Режиссёр и джедаи
– Баланс силы
Кадры со съемочной площадки:
– Зажечь искру: Создание битвы в космосе
– Сноук и зеркала
– Битва на Крейте
– Энди Серкис на сцене! (Всего один вечер)
Также будут доступны версии фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» с тифлокомментариями (AD) и с расширенными субтитрами (SDH).
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