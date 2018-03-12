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Олег Табаков умер в возрасте 82 лет

Понедельник, 12 Марта 2018 16:31
Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Фото из открытых источников

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе его театра.

 

Актер умер в окружении семьи в госпитале, сообщает Лента.ру.

 

Табаков несколько месяцев находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Москва слезам не верит».

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Смерть

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