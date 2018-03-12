Михаил Ефремов устроил скандал в Самаре за 2,5 млн рублей

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Актер Михаил Ефремов получил два с половиной миллиона рублей за участие в спектакле "Не становись чужим". Да, речь идет о том самом спектакле, постановка которого в Самаре спровоцировала масштабный скандал.

По данным Федерального агентства новостей, когда в начале марта в Самару приехал спектакль "Не становись чужим", постановку мало того, что задержали на полчаса из-за опоздавшего Ефремова, так еще и сам актер вел себя несколько неадекватным образом. Он, в частности, оскорбил зрителей, которые посоветовали ему читать текст громче.

Скандальная история стала причиной проверки, которую уже проводит театр "Современник", однако интерес вызывает другое — Михаил Ефремов, как выяснилось, получил за свою роль в спектакле два с половиной миллиона рублей, что гораздо выше, чем даже гонорар режиссера.

Режиссер спектакля Сергей Газаров получил, согласно контракту, 1.8 млн, а актер Сергей Шеховцов, чья роль лишь немногим менее значительна, чем роль Ефремова, получил в десять раз меньше, чем именитая звезда.

Эксперты, комментирующие эту информацию, отмечают, что 2.5 млн рублей — вполне типичная сумма звездного гонорара, и раз кто-то платит такие деньги, то этот кто-то зарабатывает на постановке еще больше, потому что в минус работать никто не будет.