Последний показ: Коллекция Зайцева на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018

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В Москве 10 марта в ЦВЗ "Манеж" прошло открытие Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018.

С 1999 года это уже 36 серия показов, в которой принимают участие топовые и молодые дизайнеры из России и стран ближнего Зарубежья.

Хедлайнером шоу, как всегда, выступил Вячеслав Зайцев с ретроспективной коллекцией, созданной в честь собственного юбилея. Павлопосадская роспись, красные валенки, расписные фуфайки, радовали глаз российского зрителя.

На этот раз Вячеслав Зайцев последний раз открывал сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018. Однако, как заявил сам кутюрье, он не уходит из мира fashion, а только перестаёт быть хедлайнером открытия Недели моды.

После, он продолжит работу в прежнем режиме над своей уникальной коллекцией.

Вторая ворсит порадовала поклонников творчества Зайцева. Теперь одежда от кутюрье станет доступной для среднего ценового сегмента. По словам самого дизайнера, массовая коллекция будет доступна всем и каждому.

"Я стараюсь делать так, чтобы гармония была всегда во всем. Это совместный проект , который я собираюсь сделать для людей" - говорит маэстро.

Напомним, что в этом году 2 марта, Вячеславу Зайцеву исполнилось 80 лет.

Дина Отман специально для Planet Today