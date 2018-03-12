Понедельник 12 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Последний показ: Коллекция Зайцева на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018

Последний показ: Коллекция Зайцева на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018

Понедельник, 12 Марта 2018 08:51
Последний показ: Коллекция Зайцева на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018 Фото из открытых источников

В Москве 10 марта в ЦВЗ "Манеж" прошло открытие Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018.  

 

С 1999 года это уже 36 серия показов, в которой принимают участие топовые и молодые дизайнеры из России и стран ближнего Зарубежья.

 

Хедлайнером шоу, как всегда, выступил Вячеслав Зайцев с ретроспективной коллекцией, созданной в честь собственного юбилея. Павлопосадская роспись, красные валенки, расписные фуфайки, радовали глаз российского зрителя.

 

На этот раз Вячеслав Зайцев последний раз открывал сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018. Однако, как заявил сам кутюрье, он не уходит из мира fashion, а только перестаёт быть хедлайнером открытия Недели моды.

 

После, он продолжит работу в прежнем режиме над своей уникальной коллекцией.

 

Вторая ворсит порадовала поклонников творчества Зайцева. Теперь одежда от кутюрье станет доступной для среднего ценового сегмента. По словам самого дизайнера, массовая коллекция будет доступна всем и каждому. 

 

"Я стараюсь делать так, чтобы гармония была всегда во всем. Это совместный проект , который я собираюсь сделать для людей" - говорит маэстро.

 

Напомним, что в этом году 2 марта, Вячеславу Зайцеву исполнилось 80 лет. 

 

Дина Отман специально для Planet Today 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Мода

Главное за сутки
Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх 2018 года. Россиянка преодолела дистанцию за 49 минут…
Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018» Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018» На междунароном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова, сообщает «Воскресное время» на Первом канале. «Задумка — фантастическая, это что-то неземное, волшебное, — рассказала певица о готовящемся номере I…
Владимир Путин рассказал про своих дочерей Владимир Путин рассказал про своих дочерей Российский лидер Владимир Путин рассказал, что его дочери обсуждают с ним, как сделать страну лучше. Он также поделился, что не всегда был к ним требовательным. «Наверное, может быть, не всегда,…

Читайте также
Елена Князева представляет новое видео на авторский сингл #Лезвие Елена Князева представляет новое видео на авторский сингл #Лезвие Официальный релиз трека состоялся на всех цифровых площадках и в первую неделю собрал десятки каверов от музыкантов со всей страны и многочисленные рецензии критиков (смотрите видео ниже). Над видео работала…
"Зови меня своим именем" получила Оскар за лучший адаптированный сценарий "Зови меня своим именем" получила Оскар за лучший адаптированный сценарий Фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Зови меня своим именем" получил престижную в кинематографическом мире статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылающееся на прямую трансляцию…
Создатели мультика «Путин18плюс» предложили аудитории вторую серию Создатели мультика «Путин18плюс» предложили аудитории вторую серию Вышла вторая серия мультфильма «Путин18плюс», называющаяся «Время выбирать» (смотрите видео ниже). Напомним, мультсериал рассказывает о том, как нынешний российский лидер использует машину времени для перемещения ранее руководивших нашей страной Владимиров…
Болгарский театр из Софии на сцене театра Армена Джигарханяна Болгарский театр из Софии на сцене театра Армена Джигарханяна 6 марта Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна принимает коллег из Болгарии. Театр «Азарян» представит московским зрителям наполненный глубоким психологизмом спектакль «В ожидании Годо». Постановка посвящена памяти знаменитого театрального…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Самый глупый выбор делается с самым умным видом.

Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор ЗАГСа.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.