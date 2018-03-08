Поздравление с 8 марта от группы Ленинград: Смотрите клип Шнурова на ‪YouTube

Фото из открытых источников

Сегодня, седьмого марта, на официальной YouTube-странице российского музыкального коллектива "Ленинград" появилось новое видео — клип на композицию "Не Париж", посвященный нелегкой доле отечественных домохозяек. Учитывая тематику ролика, а также время публикации, новый клип "Ленинграда" (смотрите видео ниже) можно рассматривать как подарок женщинам на 8 марта.

Видео, как и подобает клипу от "Ленинграда", представляет собой целый короткометражный фильм, зрителям которого предстоит окунуться в буйство событий — домохозяйка-спецагент, которой является главная героиня видео, занимается домашней работой (вроде готовки и уборки), параллельно принимая участие в спецоперации — девушка уничтожает отряд неприятелей, участвует в интенсивной автомобильной погоне с какими-то клоунами, которых в конце концов взрывает, а также останавливает метеорит, который как нельзя некстати надумал падать на нашу многострадальную планету.

В комментариях на YouTube говорят, что образ супергероя, в которого превращается домохозяйка, очень напоминает тот, в котором любит появляться Наташа Романова — "Черная Вдова" из фантастической вселенной Marvel. Совпадение? Сложно сказать.