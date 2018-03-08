Загадочная SOYANA показала магию Востока и любви в песне «Мата Хари»

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7 марта в i-Tunes состоялась премьера песни самой загадочной певицы SOYANA «Мата Хари».

Певица SOYANA, как и героиня её песни Мата Хари, шпионка и исполнительница восточных танцев, полна загадок и недосказанности. SOYANA не любит много рассказывать о себе. Все что мы знаем: артистка участвовала в Турецком ТВ-Шоу «Голос», прекрасно раскрыла себя, как телеведущая, педагог по вокалу, и вот наступил тот момент, когда девушка решилась открыть нам то, что давно хранила в сердце:

«Я очень давно в шоу-бизнесе, SOYANA – это новый творческий этап и результат многолетних поисков и переосмыслений, этап очень зрелый и взвешенный. Моё творчество - это симбиоз двух культур: ритмичной западной и магии Востока. Всю жизнь я была в поиске себя в музыке. После моего участия в турецком шоу "Голос" я по-особому прочувствовала восточную музыку. Я ощутила что-то очень родное. Мне нравится та магия, которую она несет, как она хранит загадку женщины.

Я считаю, что в каждой девушке живет одновременно хранительница очага и королева. И разрешите первой остаться дома... Хочу, чтобы каждая девушка поняла, что она нежный, прекрасный цветок, истинную красоту и аромат которого дано познать лишь любимому. Я хочу, чтобы девушки поняли: оголять себя - это не самое важное. Нужно научиться пользоваться своим женским шармом и магией», - рассказывает SOYANA.