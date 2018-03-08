Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят $60 млн по делу о махинациях‍

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История о махинациях, в которых оказалась замешана голливудская студия Red Granite Pictures, финансировавшая, в частности, фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" (посвященный махинациям, между прочим), близится к развязке — студия выплатит правительству Соединенных Штатов Америки шестьдесят миллионов долларов, а соответствующее судебное разбирательство, тем самым, будет урегулировано.

Новость об этом распространило информационное агентство Reuters, ссылающееся на официальных представителей американского министерства юстиции.

Представители студии Red Granite Pictures, тем временем, подтвердили информацию, заявив: "Мы рады, что этот вопрос наконец-то останется в прошлом и мы сможем снова сфокусироваться на кинобизнесе, а не на судебных разбирательствах"

Суть судебного разбирательства, для тех, кто не в курсе истории, заключалась в том, что фильм "Волк с Уолл-стрит" был на 100% снят на средства государственного инвестфонда Малайзии, незаконно присвоенные малазийским премьером Наджибом Разаком. Там, на самом деле, весьма и весьма мутная история, во всех подробностях которой не разберется уже никто и никогда, но важно не это, а то, что фильм у Скорсезе получился в конечном итоге довольно неплохим.