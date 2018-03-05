Понедельник 05 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Болгарский театр из Софии на сцене театра Армена Джигарханяна

Болгарский театр из Софии на сцене театра Армена Джигарханяна

Понедельник, 05 Марта 2018 15:43
Болгарский театр из Софии на сцене театра Армена Джигарханяна Фото из открытых источников

6 марта Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна принимает коллег из Болгарии. Театр «Азарян» представит московским зрителям наполненный глубоким психологизмом спектакль «В ожидании Годо».

 

Постановка посвящена памяти знаменитого театрального режиссера Крикора Азаряна, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Гости из солнечной Болгарии создали тонкий, философский спектакль по пьесе Нобелевского лауреата Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо».

 

У театра Армена Джигарханяна уже есть история отношений с болгарским зрителем: московская труппа несколько раз выступала в этой стране. Кроме этого, Армен Джигарханян поставил «Три сестры» в городе Русе. И теперь актеры «Азаряна» дебютируют на главной сцене его театра. Режиссер спектакля Деян Донков так объясняет выбор постановки и места гастролей: «Я очень счастлив, что буду гостить в театре Армена Джигарханяна, потому что он очень близкий друг Коко Азаряна. Я говорю в настоящем времени потому, что верю: люди такого масштаба никогда не перестают общаться друг с другом, даже после смерти. С нетерпением ожидаю нашего выступления в России – это совсем другой мир, где были заложены основы театра».

 

История о двух бродягах, которые не могут определиться со смыслом своего существования, находит отклик в сердцах современных зрителей. Ощущение потерянности, неопределённости и попытки хаотичного движения в неизвестность бывают в жизни каждого человека. Деян Донков, проникнувшись философией Сэмюела Беккета, делает постановку более актуальной. Актеры по-новому играют классический сюжет, добавив в него атмосферу нашего времени, когда души людей все больше отдаляются друг от друга. Это изящная, спокойная постановка, передающая мироощущение режиссера и творческой группы.

 

«Мы выбрали произведение Беккета как дань памяти человеку, именем которого был назван наш театр. Мы хотели сделать тихий, точный и искренний спектакль», – комментирует режиссер. Особое очарование и необычность повествованию придает то, что 2-х часовая история рассказана актерами на болгарском языке (спектакль идет с субтитрами).

 

В ролях: Владимир - Деян Донков; Эстрагон - Иван Барнев; Поцо - Цветан Алексиев; Лаки - Калоян Трифонов; Момчето - Мартин Цолов.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура

Главное за сутки
"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов в суде "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов в суде Сегодня "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил журналистам глава российской компании Алексей Миллер. На прошлой неделе Стокгольмский…
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте…
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария. Ранее в штабе Собчак рассказали, что молодой человек облил ее водой со словами "Это…

Читайте также
Александру Гудкову предложили уйти из «Вечернего Урганта» в шоу «Деньги или позор» на ТНТ4 Александру Гудкову предложили уйти из «Вечернего Урганта» в шоу «Деньги или позор» на ТНТ4 Ведущий шоу дядя Витя попросил Александра чересчур жёстко пошутить про Ивана Урганта. 5 марта в 23:00 премьера на ТНТ4 — заключительный выпуск второго сезона самого жёсткого комедийного шоу со звёздами…
«Невероятное жилище», «Спасите мой ремонт» и «Преображение лачуги» в марте на Fine Living «Невероятное жилище», «Спасите мой ремонт» и «Преображение лачуги» в марте на Fine Living «Невероятное жилище», «Спасите мой ремонт» и «Преображение лачуги» в марте на Fine Living. Любое помещение можно превратить в шедевр, даже если это всего лишь чердак или кладовка. Так считает ведущий…
Премьера передач «Короли бассейнов» и «Невероятные дома на деревьях» в марте на Travel Channel Премьера передач «Короли бассейнов» и «Невероятные дома на деревьях» в марте на Travel Channel Ведущие передачи «Короли бассейнов» (12+) отправляются в поездку по США, чтобы соорудить невероятные места для купания в разных уголках страны. В одном из городов они построят грандиозный аквапарк в пиратском…
КиноПоиск покажет церемонию вручения премии «Оскар» КиноПоиск покажет церемонию вручения премии «Оскар» КиноПоиск покажет юбилейную, девяностую церемонию вручения премии «Оскар». Зрители смогут посмотреть трансляцию в прямом эфире с компьютеров и мобильных устройств. Права на показ КиноПоиск приобрел у компании Disney в России…
Фото
Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии

На севере острова Хонсю высоко в горах расположена удивительная деревня Дзао Кицунэ Мура. Это место ...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.