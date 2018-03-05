Болгарский театр из Софии на сцене театра Армена Джигарханяна

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6 марта Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна принимает коллег из Болгарии. Театр «Азарян» представит московским зрителям наполненный глубоким психологизмом спектакль «В ожидании Годо».

Постановка посвящена памяти знаменитого театрального режиссера Крикора Азаряна, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Гости из солнечной Болгарии создали тонкий, философский спектакль по пьесе Нобелевского лауреата Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо».

У театра Армена Джигарханяна уже есть история отношений с болгарским зрителем: московская труппа несколько раз выступала в этой стране. Кроме этого, Армен Джигарханян поставил «Три сестры» в городе Русе. И теперь актеры «Азаряна» дебютируют на главной сцене его театра. Режиссер спектакля Деян Донков так объясняет выбор постановки и места гастролей: «Я очень счастлив, что буду гостить в театре Армена Джигарханяна, потому что он очень близкий друг Коко Азаряна. Я говорю в настоящем времени потому, что верю: люди такого масштаба никогда не перестают общаться друг с другом, даже после смерти. С нетерпением ожидаю нашего выступления в России – это совсем другой мир, где были заложены основы театра».

История о двух бродягах, которые не могут определиться со смыслом своего существования, находит отклик в сердцах современных зрителей. Ощущение потерянности, неопределённости и попытки хаотичного движения в неизвестность бывают в жизни каждого человека. Деян Донков, проникнувшись философией Сэмюела Беккета, делает постановку более актуальной. Актеры по-новому играют классический сюжет, добавив в него атмосферу нашего времени, когда души людей все больше отдаляются друг от друга. Это изящная, спокойная постановка, передающая мироощущение режиссера и творческой группы.

«Мы выбрали произведение Беккета как дань памяти человеку, именем которого был назван наш театр. Мы хотели сделать тихий, точный и искренний спектакль», – комментирует режиссер. Особое очарование и необычность повествованию придает то, что 2-х часовая история рассказана актерами на болгарском языке (спектакль идет с субтитрами).

В ролях: Владимир - Деян Донков; Эстрагон - Иван Барнев; Поцо - Цветан Алексиев; Лаки - Калоян Трифонов; Момчето - Мартин Цолов.