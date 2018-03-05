В ресторане "Жизнь Пи" прошел первый сольный концерт молодой артистки Zivert

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23 февраля в ресторане "Жизнь Пи" прошел первый сольный концерт молодой артистки лейбла Первое Музыкальное - Zivert.

Певица поздравила мужчин с праздником, исполнив не только уже полюбившиеся хиты "Чак" и "Анестезия", но и представив новые треки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

"Я сутки не могла отойти от охвативших меня эмоций после первого сольника в «Жизнь Пи». Огромное человеческое спасибо за этот теплый, наполненный улыбками, уютный вечер.

То, что мое первое сольное выступление в Москве состоялось именно в этом заведении - очень символично. Несколько лет назад я путешествовала по Индии. Это удивительная страна, которая сильно повлияла на мое мировоззрение и духовное развитие. Наверно, это было первое место, где я стала прислушиваться к себе и научилась следовать велению своего внутреннего голоса... Именно в тот момент я осознала: каждое утро спешу проснуться, чтобы снова упиваться музыкой в моей душе. И какое же невероятное счастье было для меня, стоя на сцене, чувствовать каждой клеточкой, что сейчас я именно там, где должна быть», - рассказывает Zivert.

Беспорядочные мелкие кудри, лаковый комбинезон, железные диски здоровья погружали зрителей в атмосферу 80-х годов. Zivert рассказала поклонникам об изменение курса своего музыкального творчества и сообщила о скором выходе EP, пропитанного духом 80-х. Что ж, такой грани Zivert мы еще не видели!