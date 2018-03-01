28 февраля вышел клип Татьяны Булановой на песню Михаила Гуцериева

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В среду, 28 февраля Татьяна Буланова сообщила о выпуске своего нового видеоклипа, который был снят на композицию «В доме, где живет моя печаль» смотрите видео ниже).

Автором стихов для нее выступил российский поэт Михаил Гуцериев. Ранее он уже сотрудничал с Татьяной Булановой, написав ей стихи на хит «Не бойтесь любви». Как рассказала сама певица, российские любители музыки сразу же полюбили эту композицию, что мотивировало ее назвать также свой альбом.

Режиссером видеоклипа на песню «В доме, где живет моя печаль» выступил Рустам Романов. По словам Татьяны Булановой, ранее она ни разу не сотрудничала с ним, но первый плод их творческого союза ей очень понравился. Сам режиссер также выразил свое восхищение сотрудничеством с этой певицей.

В новом видеоклипе героиня Татьяны Булановой — супруга успешного, но зацикленного на работе архитектора. Все заканчивается разводом. Когда проходят годы после расставания, женщина возвращается в старый дом, где предается воспоминаниям о семейной жизни с экс-супругом.

В свою очередь, комментируя новость, Михаил Гуцериев сообщил, что его восхитило, как Татьяна Буланова исполнила новую песню. По его словам, артистка идеально отразила в композиции те душевные переживания, которые были им вложены в стихи.