Состоялась цифровая премьера фильма «Состоялась цифровая премьера фильма «Тор: Рагнарёк»

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Новый блокбастер «Тор: Рагнарёк» уже доступен на цифровых площадках в iTunes, Google Play, Okko, ivi, Megogo, Ростелеком.

В цифровое издание также вошли дополнительные материалы, в том числе удаленные и расширенные видео из фильма «Тор: Рагнарёк», и даже альтернативный вариант сценария одной из сцен, которая так и не вошел в кинотеатральную версию:

· «Первые десять лет студии MARVEL – Эволюция героев»

· «Тор и Халк: Галактическое приключение»

· «Познай своего внутреннего Тора»

· «Смешные дубли»

· «Расширенная сцена: Глупый мститель против крошечного мстителя»

· «Расширенная сцена: Грандмастер и Топаз»

· «Удалённая сцена: Скурдж находит Хеймдалла»

· «Удалённая сцена: Халк преследует Тора»

· «Удалённая сцена: По пути в Асгард»

· «Удалённая сцена: Прерванная казнь»

В рамках социальной программы компании Disney «Миссия MARVEL» цифровая премьера «Тор: Рагнарёк» также доступна для просмотра с расширенными субтитрами и тифлокомментариями, что делает возможным просмотр фильма зрителями с ограниченными возможностями. Для глухих и слабослышащих людей версия доступна с расширенными субтитрами – текстовым сопровождением видеоряда (формат – SDH). Для незрячих и слабовидящих зрителей будет сопровождаться тифлокомментариями – лаконичным описанием происходящего на экране (формат – AD), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Версии фильма «Тор: Рагнарёк» с тифлокомментариями (AD) и с расширенными субтитрами (SDH) уже доступны на iTunes, до конца марта появятся на следующих площадках: ivi, Megogo, Ростелеком, Megalabs, PrimeFilm.

В дальнейшем практика адаптирования фильмов для людей с ограниченными возможностями будет применяться на новые международные и локальные релизы компании Disney для кинопоказов и цифровых магазинов. В рамках программы «Миссия MARVEL» уже были представлены анимационные и художественные фильмы с тифлокомментариями и расширенными субтитрами в крупнейших лицензионных магазинах России и стран СНГ: «Тачки 3», «Моана», «Зверополис», «Стражи Галактики. Часть 2», «Мстители: Эра Альтрона».