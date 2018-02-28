Создатель "Стражей Галактики" раскрыл секрет фильма и шокировал фанатов

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Кинематографист из США Джеймс Ганн, ответственный за создание фантастического блокбастера "Стражи Галактики", шокировал фанатов фильма, заявив, что персонаж по имени Грут на самом деле умер в финале первой части картины.

Согласно записи, которую американский режиссер опубликовал в своем микроблоге в сервисе "Твиттер", маленький Грут из "Стражей Галактики 2" — это сын деревообразного существа из первой части, а не оно само, как предполагали поклонники фильма.

"Но как же так?! Ведь этот момент абсолютно никаким образом не объясняется в фильме! Ну что же это, ну как теперь жить дальше? Я просто не могу поверить в это, просто не могу поверить…", — сокрушаются поклонники франшизы в комментариях к твиту Ганна.

Оказалось, что многие фанаты "Стражей Галактики" были уверены в том, что маленький Грут — то же существо, что и большой, просто, так сказать, растущее заново. Но нет. Маленький Грут — сын взрослого Грута. А оригинальный Грут, при этом, МЕРТВ.

Да, студия Marvel, как видим, начала осваивать убийства своих персонажей, делая это (для начала) максимально мягким образом. Вот такая вот страшная правда, которую вам теперь придется осознавать.