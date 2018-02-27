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КиноПоиск покажет церемонию вручения премии «Оскар»

Вторник, 27 Февраля 2018 15:37
КиноПоиск покажет «Оскар» Фото из открытых источников

КиноПоиск покажет юбилейную, девяностую церемонию вручения премии «Оскар». Зрители смогут посмотреть трансляцию в прямом эфире с компьютеров и мобильных устройств. Права на показ КиноПоиск приобрел у компании Disney в России и странах СНГ.

 

«На КиноПоиске можно узнать всё о кино, купить билеты и даже посмотреть некоторые фильмы. Теперь же любители кино — впервые в истории российского интернета — увидят на нашем сервисе церемонию вручения „Оскар” в прямом эфире, — говорит главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова. — Эта премия — одно из важнейших событий года как для киноиндустрии, так и для многих наших пользователей. Ежемесячно Яндекс получает несколько сотен тысяч запросов, связанных с премией „Оскар”, а в месяц, когда проходит церемония, — обычно это февраль или март — число таких запросов возрастает до миллиона с лишним».

 

КиноПоиск также запустил спецпроект, посвящённый премии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Пользователи увидят материалы об истории «Оскара», подготовленные Академией кинематографических искусств и наук специально к юбилею премии, и смогут проверить свою интуицию в традиционной игре КиноПоиска, где нужно угадать лауреатов в разных номинациях.

 

Прямая трансляция на КиноПоиске начнётся 5 марта в половине третьего ночи по московскому времени, и до 30 марта её можно будет посмотреть в записи — в любое удобное время. Комментировать церемонию будут редакторы КиноПоиска и приглашённые эксперты. Трансляцию можно будет также увидеть на главной странице Яндекса.

 

Церемонию смогут посмотреть пользователи из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. В Яндекс.Браузере за трансляцией можно следить, не отвлекаясь от просмотра сайтов: окно видео в нём открывается поверх всех приложений и его можно разместить в любой части экрана.

 

КиноПоиск — крупнейший русскоязычный сервис с информацией о фильмах, сериалах, телевизионных программах, актёрах и режиссерах. На сайте КиноПоиска и в мобильных приложениях для iOS и Android можно выбрать и купить билеты на удобный сеанс в кинотеатрах разных городов России.

 

Компания Disney в России и странах СНГ владеет эксклюзивными правами на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар». Компания активно сотрудничает с ведущими игроками медиарынка. В лицензионной медиатеке компании — проекты производства студий Disney, Pixar, MARVEL, Lucasfilm, DreamWorks SKG, а также сериалы от ABC и ABC Family.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Оскар

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