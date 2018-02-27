Премьера передач «Короли бассейнов» и «Невероятные дома на деревьях» в марте на Travel Channel

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Ведущие передачи «Короли бассейнов» (12+) отправляются в поездку по США, чтобы соорудить невероятные места для купания в разных уголках страны.

В одном из городов они построят грандиозный аквапарк в пиратском стиле, где найдется место и подводной комнате с сокровищами. В Аризоне «короли» организуют роскошный бассейн с тремя водопадами, зоной барбекю и плавучим столом. На этом ведущие не остановятся и создадут для семьи из Теннеси огромную кухню под открытым небом и плавучий бар. А влюбленную пару из Техаса ждет романтический бассейн с панорамным видом на озеро. Следите за появлением шедевров подводной архитектуры с 1 марта по четвергам в 22:00 и 22:30 и по субботам в 20:30 (MCK).

Многие дети мечтают обзавестись собственным домом на дереве, чтобы весело проводить там время. Ведущие шоу «Невероятные дома на деревьях» (12+) не забыли желания прошлого и сделали строительство «на высоте» своей специализацией. Джеймс Рот, Крис Хаак и их команда путешествуют по США и возводят потрясающие строения над землей.

В Массачусетсе они построят дом на дереве с круговой террасой, мостом и семейной горкой. В штате Монтана, который знаменит хвойными лесами, команда соорудит двухэтажный особняк между соснами – его соединит с землей винтовая лестница. А в самом сердце Голубого хребта – огромного и величественного горного массива – ведущие возведут дом на дереве с двумя спальнями, ванными комнатами и башней. Отправляйтесь в поездку вместе с героями с 1 марта по четвергам в 23:00 (MCK).