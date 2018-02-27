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Секреты знаменитых поваров и ресторанов – в марте на телеканале Food Network

Вторник, 27 Февраля 2018 14:56
Секреты знаменитых поваров и ресторанов – в марте на телеканале Food Network Фото из открытых источников

Food Network объявляет «Международный женский месяц» (12+), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Каждую субботу телезрителей ждут программы от очаровательных женщин – шеф-поваров. 3 марта Айна Гартен поделится секретами приготовления курицы, макарон и яиц в программе «Босоногая графиня: простая кухня». 10 марта Ри Драммонд представит сытные и вкусные блюда для всей семьи в шоу «Из города на ранчо. Вкусные рецепты от Ри». 17 марта Валери Бертинелли угостит ужином подругу и приготовит стейки и шашлычки из креветок в передаче «Домашняя еда от Валери». Наконец, 24 марта зрители побывают «На кухне у Сибы» – ведущая поделится рецептом блюд из свежих продуктов с рынка и приготовит оригинальное жареное мороженое. Наслаждайтесь женским кулинарным искусством с 3 марта по субботам в 14:20 (MCK). 

 

Кухни ресторанов таят немало секретов от посетителей, но некоторые тайны не известны даже владельцам заведений. Порой сотрудники – повара, официанты и бармены – поступают недобросовестно, а последствия их неидеальной работы отражаются на репутации заведения. Поэтому, заподозрив неладное, рестораторы обращаются к Чарльзу Стайлсу – ведущему передачи «Тайны ресторанов» (12+). Он, словно частный детектив, способен разоблачить грубых официантов и поваров, не экономно расходующих продукты. Удастся ли ему поймать нарушителей с поличным? Смотрите c 13 марта по вторникам в 21:00/21:25 (MCK).  

 

В новом сезоне шоу «Завтрак у Бобби» (12+) зрителей ждет потрясающий дуэт двух поваров телеканала – Бобби Флея и Кэти Ли. Вдохновившись детскими воспоминаниями, ведущие приготовят фаршированные яйца, жареные устрицы и имбирный коктейль. Также Бобби соорудит простой, но изобретательный завтрак из остатков вчерашних блюд, испечет сладкие и соленые блинчики и откроет множество кулинарных секретов. Например, он расскажет о правилах идеальных бутербродов и поделится полезными рецептами, которые помогут сохранить хорошую форму. Берите на вооружение идеи для завтраков с 22 марта по четвергам и пятницам в 11:50/12:15 (MCK). 

 

Триша Йервуд обожает придумывать новые рецепты и делиться ими со зрителями. В новом сезоне шоу «Домашние блюда от Триши» (12+) компанию на кухне ей составит подруга Натали. Вместе они отправятся в тренировочный лагерь, чтобы отведать вкусные и низкокалорийные блюда. Затем Триша вместе со своей сестрой разработают меню для встречи литературного клуба, а после научат племянников Триши экономить на приготовлении блюд. Кроме того, Триша устроит вечеринку для друзей и родственников и угостит их мини-гамбургерами с куриными тефтелями и апельсиновым напитком. А любителей сладкого наверняка заинтересует серия шоу, посвященная шоколаду. Записывайте новые рецепты с 26 марта по будням в 09:20/09:45 (MCK).

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости телеканал

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