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Панкратов-Черный прокомментировал слова Серебрякова о хамстве как «национальной идеи России»

Среда, 21 Февраля 2018 14:09
Панкратов-Черный прокомментировал слова Серебрякова о хамстве как «национальной идеи России» Фото из открытых источников

Народный артист Российской Федерации Алексей Серебряков заявил в интервью Юрию Дудю, что национальная идея нашей страны стоит "на трех китах" — силе, наглости и хамстве. Заявление актера не понравилось его коллеге, Александру Панкратову-Черному.

 

"Это, конечно же, не так", — прокомментировал высказывание Серебрякова Панкратов-Черный, отвечая на вопросы представителей Федерального агентства новостей.

 

Александр Панкратов-Черный добавил, что далеко не все жители Российской Федерации полагаются исключительно на силу, наглость и хамство. Есть, как отметил актер и режиссер, и огромное количество воспитанных и интеллигентных людей.

 

"Вот даже попадаешь в какую-нибудь деревню, но все равно встречаешь интеллигентных людей. Казаки Краснодарского края, скажем, интеллигенты просто от природы. Я думаю, что это самой природой и определяется, кем человеком быть, хамом или нет. Но в России все-таки больше порядочных людей", — говорит актер.

 

Вместе с тем, Панкратов-Черный считает, что даже если природа сформировала человека, как хама, то его все равно можно исправить. Перевоспитать хама могут, например, родители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Актеры

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