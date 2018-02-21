Ellie Lil презентовала клип на композицию "Танцевала"

На днях в столичном регионе состоялись съемки второго по счету клипа молодой исполнительницы Ellie Lil на композицию "Танцевала". Локацией был выбран один из топовых тюнинг центров мира – Morendi.
В сюжет клипа легла пропаганда здорового образа жизни, модная среди продвинутой молодежи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Партнером исполнительницы по клипу стал музыкальный продюсер Slimz Music (Зафар Исламгулов), известный по своим кавер версиям на российских и зарубежных исполнителей и собравший более 100К подписчиков в сети.
Режиссером клипа выступила известная продюсер, основательница лейбла DATECOME и фронтвумен коллектива Siberiahills Наталья Симакова, а оператором стала Александра Мясникова (Серебро, Наргиз и др).
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Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
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