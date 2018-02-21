Ellie Lil презентовала клип на композицию "Танцевала"

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На днях в столичном регионе состоялись съемки второго по счету клипа молодой исполнительницы Ellie Lil на композицию "Танцевала". Локацией был выбран один из топовых тюнинг центров мира – Morendi.

В сюжет клипа легла пропаганда здорового образа жизни, модная среди продвинутой молодежи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Партнером исполнительницы по клипу стал музыкальный продюсер Slimz Music (Зафар Исламгулов), известный по своим кавер версиям на российских и зарубежных исполнителей и собравший более 100К подписчиков в сети.

Режиссером клипа выступила известная продюсер, основательница лейбла DATECOME и фронтвумен коллектива Siberiahills Наталья Симакова, а оператором стала Александра Мясникова (Серебро, Наргиз и др).

«Это красивая история любви парня с девушкой, которые безумно любят друг друга, но они слишком разные для того, чтобы быть вместе, поэтому постоянно ссорятся.

Героиня слишком активна и постоянно пытается сломать своего молодого человека, но в конце концов все заканчивается хеппи эндом», - рассказывает солистка.