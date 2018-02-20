Батл Гуф и Птаха: Видео "дуэли" набрало почти 2 млн просмотров на ‪YouTube‬‬

Фото из открытых источников

Рэп-баттл, в котором сошлись экс-участники группы "Центр" Алексей Долматов (Гуф) и Давид Нуриев (Птаха), был проведен еще шестого февраля, однако его видеозапись (смотрите видео ниже) появилась на YouTube только минувшей ночью. За короткое время, прошедшее после публикации видео, баттл уже посмотрели почти два миллиона человек.

В общем, несколько миллионов рублей, потраченные владельцами баттл-площадки "Версус" на организацию мероприятия (Гуф потребовал гонорар в размере двух миллионов рублей, а Птаха заявил, что не будет баттлиться без одного миллиона), не были выброшены на ветер — видео получилось действительно востребованным.

И все это, само-собой, неслучайно — в отличие от большинства рэп-баттлов, устраиваемых исключительно ради шоу, у Гуфа и Птахи на самом деле есть вагон и маленькая тележка противоречий и поводов для конфликта.

Группа ‪Centr‬, напомним, распалась второй раз в 2016 году, после релиза пластинки "Система". Гуф впоследствии заявил, что Птаха вызывал у него серьезные вопросы как в профессиональном, так и в общечеловеческом отношении. Птаха, в свою очередь, тоже обвинил Гуфа в целом перечне грехов. В общем, баттл был очень даже ожидаемым.