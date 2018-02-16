Выставка художника Владимира Щербинина - "Консервы времени" открывается в Иркутске

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"Сегодня – это завтрашний день

вчерашнего дня".

В Иркутске открывается выставка художника Владимира Щербинина - "Консервы времени".

Иркутяне увидят, как художник передает изменения в природе, в себе и в своем восприятии. Ряд работ написаны в одной и той же местности и они хорошо передают, как меняется природа от времени года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

"Время - это то, что касается каждого, - считает художник. И только картины его останавливают и сохраняют. Картины - это консервы времени".

Выставка "Консервы времени" будет проходить со 25 февраля по 20 марта в Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной г. Иркутска, по адресу: ул. Трилиссера, д. 32

Открытие выставки состоится 25 февраля в 15 часов. Зрителям будет предложено около 40 работ.

Куратор выставки Светлана Кононюк