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Выставка художника Владимира Щербинина - "Консервы времени" открывается в Иркутске

Пятница, 16 Февраля 2018 08:19
Выставка художника Владимира Щербинина - &quot;Консервы времени&quot; открывается в Иркутске Фото из открытых источников

"Сегодня – это завтрашний день

вчерашнего дня".

 

В Иркутске открывается выставка художника Владимира Щербинина - "Консервы времени".

 

Иркутяне увидят, как художник передает изменения в природе, в себе и в своем восприятии. Ряд работ написаны в одной  и той же местности и они хорошо передают, как меняется природа от времени года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

"Время - это то, что касается каждого, - считает художник. И только картины его останавливают и сохраняют. Картины - это консервы времени". 

 

Выставка "Консервы времени" будет проходить со 25 февраля по 20 марта в Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной г. Иркутска, по адресу: ул. Трилиссера, д. 32

 

Открытие выставки состоится 25 февраля в 15 часов. Зрителям будет предложено около 40 работ.

Куратор выставки Светлана Кононюк

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости выставка

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