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«Дикая» — новая песня от Юлии Беретты ко Дню всех влюбленных

Четверг, 15 Февраля 2018 08:51
«Дикая» — новая песня от Юлии Беретты ко Дню всех влюбленных Фото из открытых источников

Юлия Беретта, российская актриса и певица, на счету которой два музыкальных альбома, выпустила новый сингл, получивший название «Дикая». По мнению самой певицы, «Дикая» — это, прежде всего, композиция о любви.

 

«Дикая» — первый сингл Юлии спустя много лет, который она написала целиком и полностью самостоятельно.

 

«Я знаю, что в творчестве невозможно быть уверенной, но чувствую, что нашла, наконец, свой музыкальный образ! Танцевальная лирика о любви — это то, чего не бывает много. Я верю, что песня понравится моим поклонникам, поскольку она честная, настоящая и с любовью», — рассказывает певица.

 

Российским поклонникам популярной музыки Юлия известна почти более 20 лет. Ее предыдущие работы: «Женщина», «Секси», «Только для тебя», «Без падения», «Любовь не стесняется», «Вова вернись», «Мой офицер», «Молодой офицер» и «Сколько можно».

 

Авторству Юлии Беретты принадлежат следующие успешные композиции: «Весна-весна», «Бумеранг», «Москва», «Молодой офицер», «Принц» и другие.

 

Новый сингл доступен для прослушивания на популярных радиостанциях. Его можно скачать в iTunes и на других цифровых площадках с 14 февраля 2018 года.

 

Юлия Беретта снималась во многих фильмах и сериалах. Среди них:

 

  • скандальный сериал «Проклятый рай», главная роль. Также здесь Юлия Беретта исполнила одну из песен для саундтрека к сериалу, которую написал Андрей Губин.
  • сериал «Воровка 2» 2003 года, где Юлия играла одну из главных ролей;
  • двухсерийный телефильм «Супертеща для неудачника». Здесь актрисе досталась роль Лены, одного из центральных персонажей;
  • телефильм «Фабрика грёз», главная роль Варя.

 

Юлия Беретта состоит в гильдии актеров кино России, а также является продюсером юмористического оригинального авторского проекта #хештреш.

 

Полезные ссылки:

iTunes: https://apple.co/2FYASD3

«Вконтакте»: https://vk.com/juliyaberetta

Instagram: https://www.instagram.com/juliaberetta1/

Сайт: http://www.juliaberetta.ru/

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости песня

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