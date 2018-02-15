«Дикая» — новая песня от Юлии Беретты ко Дню всех влюбленных

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Юлия Беретта, российская актриса и певица, на счету которой два музыкальных альбома, выпустила новый сингл, получивший название «Дикая». По мнению самой певицы, «Дикая» — это, прежде всего, композиция о любви.

«Дикая» — первый сингл Юлии спустя много лет, который она написала целиком и полностью самостоятельно.

«Я знаю, что в творчестве невозможно быть уверенной, но чувствую, что нашла, наконец, свой музыкальный образ! Танцевальная лирика о любви — это то, чего не бывает много. Я верю, что песня понравится моим поклонникам, поскольку она честная, настоящая и с любовью», — рассказывает певица.

Российским поклонникам популярной музыки Юлия известна почти более 20 лет. Ее предыдущие работы: «Женщина», «Секси», «Только для тебя», «Без падения», «Любовь не стесняется», «Вова вернись», «Мой офицер», «Молодой офицер» и «Сколько можно».

Авторству Юлии Беретты принадлежат следующие успешные композиции: «Весна-весна», «Бумеранг», «Москва», «Молодой офицер», «Принц» и другие.

Новый сингл доступен для прослушивания на популярных радиостанциях. Его можно скачать в iTunes и на других цифровых площадках с 14 февраля 2018 года.

Юлия Беретта снималась во многих фильмах и сериалах. Среди них:

скандальный сериал «Проклятый рай», главная роль. Также здесь Юлия Беретта исполнила одну из песен для саундтрека к сериалу, которую написал Андрей Губин.

сериал «Воровка 2» 2003 года, где Юлия играла одну из главных ролей;

двухсерийный телефильм «Супертеща для неудачника». Здесь актрисе досталась роль Лены, одного из центральных персонажей;

телефильм «Фабрика грёз», главная роль Варя.

Юлия Беретта состоит в гильдии актеров кино России, а также является продюсером юмористического оригинального авторского проекта #хештреш.

Полезные ссылки:

iTunes: https://apple.co/2FYASD3

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