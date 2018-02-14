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ТНТ4 презентовал 2 новых шоу: «Сэлфи» и «Прожарка»

Среда, 14 Февраля 2018 16:14
ТНТ4 презентовал 2 новых шоу: «Сэлфи» и «Прожарка» Фото из открытых источников

Эксклюзивная премьера комедийных шоу «Сэлфи» и «Прожарка», а также пресс-конференция со звёздами этих проектов прошли в офисе «ВКонтакте».

 

13 февраля телеканал ТНТ4 и социальная сеть «ВКонтакте» провели закрытый пресс-показ «пилотов» сразу двух новых комедийных шоу производства Comedy Club Production: «Прожарка» и «Сэлфи», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Директор ТНТ4 Гавриил Гордеев рассказал журналистам про «Бой за эфир» — телесобытие, в ходе которого зрители телеканала сами решат, какое из двух шоу останется в эфире канала.

 

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Мы не хотим, как многие телеканалы, копировать форматы друг у друга. Поэтому все новые проекты стараемся делать на стыке жанров, а в чём-то быть первопроходцами. Самое главное — создавать интересный контент. Оба шоу «Прожарка» и «Сэлфи» – действительно новые форматы для российского телевидения. 18 февраля мы покажем их в эфире ТНТ4, а сразу после выложим на официальной странице канала «ВКонтакте».

 

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов объяснил, почему главным критерием при выборе победителя станут не лайки, а самое дорогое, что есть у пользователей соцсети — их личное время.

 

Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте»: «Популярность того или иного контента, в первую очередь, определяется тем, смотрят его или нет. Поэтому мы будем считать время просмотра каждого шоу и выносить решение по этому показателю. Если по телевизору зрителю что-то не нравится, он переключает канал. Здесь всё так же — судьбу двух проектов определит то, задержаться ли на них пользователи «ВКонтакте».

 

Сначала гости пресс-показа увидели первое комедийное трэвел-шоу «Сэлфи». Комики путешествуют по миру, снимают себя на фронтальную камеру смартфона и шутят о своих туристических приключениях. В первом выпуске они показали зрителям Стамбул, посмеялись над стереотипами о Турции и русскими туристами на отдыхе. Подробнее о проекте рассказали ведущие Антон Шастун («Импровизация») и креативный продюсер Алексей Зюзин («Не спать!», «Большой завтрак»).

 

Алексей Зюзин, креативный продюсер: «Будет сложно соперничать, «Прожарку» сделали классные ребята. Но мы всё равно лучше! Аудитория ТНТ4 и «ВКонтакте» достаточно разнообразная, поэтому надеемся на интересную борьбу».

 

Антон Шастун, ведущий «Сэлфи»: «Я смотрел «Прожарку», мне было смешно. Но «Сэлфи» — это и смешно, и познавательно. Два в одном, надо брать!»

 

Далее ТНТ4 показал «Прожарку» — комедийное шоу, в котором начинающие стендап-комики шутят о популярных звёздах… в их присутствии! В первом выпуске «проехались» по Ольге Бузовой, благо поводов для этого она сама даёт предостаточно. По правилам проекта, у звезды есть право на ответное слово, поэтому Ольга так же жёстко и смешно отомстила юмористам. Благодаря «Прожарке» певица, модель, актриса и телеведущая стала ещё и стендап-комиком! После премьеры на вопросы журналистов ответили ведущий Илья Соболев (Comedy Club) и креативный продюсер Андрей Чегутаев («Деньги или позор»).

 

Андрей Чегутаев, креативный продюсер: «Во время просмотра шоу Илья Соболев искренне смеялся над шутками, хоть уже и слышал их все. Потому что мы делаем то, от чего кайфуем сами. Не знаю, как зрители отнесутся к такому формату. Возможно, некоторым шутки покажутся слишком жёсткими, но у нас было ощущение, что мы могли бы добавить ещё больше жести».

 

Илья Соболев, ведущий «Прожарки»: «Мы долго переживали, будут ли звёзды обижаться на шутки об их личной жизни, внешности, творчестве, но быстро поняли, что нам пофиг».

 

Не дожидаясь премьеры в эфире телеканала, звёзды обоих шоу устроили бой за эфир прямо на глазах приглашённых журналистов. Илья Соболев сказал, что «не был в Турции, а шоу «Сэлфи» отбило всё желание когда-либо туда поехать», а Антон Шастун возразил, что «в графины звёзд Павел Воля затушил бычки ещё в 2009-ом году, а сейчас на телевидении нужно больше доброты».

 

Премьера новых шоу «Сэлфи» и «Прожарка» — 18 февраля в 21:00 на ТНТ4. Победителя телепроекта «Бой за эфир» объявят в официальной странице телеканала «ВКонтакте» 1 марта.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости шоу

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