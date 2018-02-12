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Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет

Понедельник, 12 Февраля 2018 16:28
Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет Фото из открытых источников

Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

 

"Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьева Дмитрия Сергеевича", — говорится в сообщении на сайте союза.

 

Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким актера.

 

Прощание с Дмитрием Соловьевым пройдет 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной. Церемония начнется в 10:30, сообщает РИА Новости.

 

Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Кроме того, он был соавтором сценария картины "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Смерть

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