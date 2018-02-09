«Пигмалион» в театре Джигарханяна – жесткая правда об отношениях мужчины и женщины

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8 января в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна состоялась премьера спектакля “Пигмалион”. Режиссер Юрий Клепиков и актеры театра рассказали правдивую, острую и жесткую историю без лишней лирики и романтизма, предложили свой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной.

“Пигмалион” закрепился в сознании людей как произведение, которое объединяет в себе два диаметрально противоположных понятия: цинизм и любовь. Циничное пари между двумя джентльменами ставит главную героиню Элизу Дулитл перед непростым выбором: вернуться на улицу и продавать цветы или остаться дамой из высшего света и продавать себя. Критики писали, что пьеса - блестящая комедия, последний акт которой - истинная драма, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Режиссер Юрий Клепиков создал современную постановку, в которой и герои, и их поступки очень узнаваемы. «Мы говорим о вечной проблеме - отношениях между мужчиной и женщиной. Это диалог, где каждый слушает только себя. Могут ли они договориться? Моя попытка рассказать об этом на сцене - это размышление о компромиссе героев. То, что они не могут договориться и не найдут идеальной связи - хорошая правда. Она разрушает иллюзию, которую мы сами создаем, чтобы уговорить себя, что все в порядке” - утверждает Клепиков.

Автор пьесы написал ее с открытым финалом. Каждый режиссер может завершить ее в соответствии со своим замыслом. Но зритель надеется, что главные герои услышат друг друга. Хиггинс перестанет считать, что он создал герцогиню «из пучка гнилой морковки», а Элиза примирится с некоторой хамоватостью своего избранника. Наверное, поэтому, когда заканчивается последний эпизод и сцена внезапно пустеет, зритель еще несколько минут ждет продолжения. Не хочется верить, что это конец – истории, отношений, спектакля.

Художественный руководитель театра Армен Джигарханян так комментирует новую постановку: “Пьеса очень непростая. Если вы меня спросите: “Они полюбили друг друга?” Я отвечу, что не знаю, потому что это и есть та самая непростая жизнь… Но играть нужно очень просто. Потому что все великое просто. И всегда актуально. Любовь актуальна? Ревность актуальна? Грубость актуальна? Пьеса про все это. Великие драматурги интересны тем, что они думали и выкапывали из жизни то, что оказывается про нас.”

В премьерном спектакле заняты актеры театра: Надежда Селиванова (Элиза Дулитл), Анпилогов Юрий (Хиггинс), Кирилл Анисимов (Пикеринг), Лана Крымова (мисс Эйнсфорд Хилл), Ксения Худоба (миссис Пирс), Алексей Анненков (отец Элизы), Мария Соловьева (мать Хиггинса), Софья Виленчик (миссис Эйнсфорд Хилл), Михаил Железнов (Фредди), Алексей Лапшин (слуга миссис Хиггинс) и др.

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Ближайшие даты спектакля: 17, 25 февраля.