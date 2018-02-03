Жизнь и красота в медиа-памяти, истории и географии Ленинграда. Условия хранения - вечные

Фото из открытых источников

Песня летит над Невой,

засыпает город дорогой,

слушай Ленинград,

я тебе пою задушевную песню свою.

Песня в исполнении Дмитрия Хворостовского

2006 год КК «Октябрьский»

Санкт-Петербург

Как идут года? Быстро или медленно? А дни и недели, часы, минуты секунды? Каждый ответит на эти вопросы по разному в разные мгновения жизни. Три с половиной часа в «Сапсане» по дороге из Москвы в Санкт-Петербург с Октябрьского вокзала – Ленинградского в Москве на Московский вокзал к площади Северной столицы, разделяющий Невский проспект на центральную бурную часть и более тихую, идущую от площади Александра Невского и Александра-Невской Лавры, и столько же обратно, могут быть не равны. Так же время с распечаткой посадочного талона в аэропорте, легким и теплым прощанием с подбросившим к авиа-терминалу таксистом, десять – двадцать минут маршрутки от «Пулково» до станции метро «Московский проспект» на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, все иначе, хотя и время тоже. По серьезному поводу появившись именно вторым способом, с небольшим запасом повремени, пройтись интересно пешком, все же это Московский проспект. Впереди «Парк Победы» и метро с таким же названием, цель пути метро Садовая и переулок Гривцова 10 с Исторической штаб-квартирой Русского Географического Общества, день 26 января 2018 года, пятница.

В который раз Северная столица радует погодой, с московских -4 в питерские +4, перемещение как на курорт, хоть это и не климатическая норма для столиц, и крещенские морозы имеют полное право свирепствовать и тут и там, да и города помнят другое отклонение от климатической нормы, когда трещали морозы за тридцать в январе. Еще 18 января 2018 года прошли сюжеты в медиа о первом ленинградском блокадном празднике «Разорванном кольце блокады», масса людей по всей стране могли вспомнить своих близких, ведь разъехались в годы эвакуации и остались навсегда в Хабаровске, Челябинске, Иркутске и других городах многие. Поэтому весной 2017 года узнаем о событии в Ярославской области для ленинградских блокадников, защитниках и детях блокадного Ленинграда, а летом о таких же событиях в Минске, да что там, и в Америке проживают эти легендарные люди, и конечно в Москве. Обсуждаем планы и очень насыщенный график жизни членов Московской организации Защитников и Жителей блокадного Ленинграда с руководителем Тамарой Романовной Грачевой – дел полно, но годы и здоровье уже не возвращаются, а многое хочется рассказать и передать, да и интересно многое этим людям, конечно все что есть вокруг, и все что наполняет жизнь, помимо основного дела, все что может давать силы: природа, музыка, хорошее кино, но на торжества связанные с «Полным снятием блокады» им тоже надо быть в родном городе.

На Московском проспекте, разделяя встречные полосы движения, идет трамвай, это особый транспорт для Санкт-Петербурга, хоть появились в значительном количестве его самые современные версии и модификации, но здесь можно встреть модели разные чуть ли не «со времен сотворения трамвая», и в этом есть свой особый шик, можно сказать «туристическая привлекательность» и изюминка. Дело в том, что здесь есть и Музей Электротранспорта, хранящий в своем активе и троллейбусы и трамваи всех эпох, от дореволюционных до наших дней, на них даже иногда можно прокатиться, можно и с экскурсией. Еще здесь, не много меньше чем прежде, но едят грузовые трамваи, но в довоенное и военное время любой завод и предприятие использовало такой транспорт. Только во время блокады, когда разбомбили Ленинградскую ГЭС, тоже историческую, и город остался без электричества, тогда и трамваи встали. Известный поэт Илья Эренбург, вернувшийся из эмигрантской среды, известный своими страшными боевыми зовущими и беспощадными строками, вселявшими бодрость и силу в войска, писал «будет и в Ленинграде свет», но тогда это могло показаться лозунгом и мечтой. «Город ощетинился» - есть такая фраза в первом фильме о ленинградской блокаде, снятом прямо на месте документалистами, так же как и все здесь, оказавшимися отрезанными от всего Советского Союза, тогда Ленинградская студия Документальных Фильмов без решений сверху начала документировать то, что теперь ходит всюду по множеству сюжетов и фильмов, отечественных и мировых, но иногда, увы, уже с потерей точности, а точность важна. Вспоминается, как студия «Рок» передала для показа в Государственном Историческом Музее на красной площади дом 1 этот фильм, снятый Ефимом Учителем и Романом Карменом, тогда были использованы в программе специально привезенные из Санкт-Петербурга настоящие рисунки современных ребят-ленинградцев, с такого же торжественного события в Исторической штаб-квартире РГО в 2014 году, и научный доклад доцента СПбГУ Дурнева Ю. А. , который имеет не только биологическую, географическую, историческую, но и туристическую ценность для страны и Ленобласти.

Мимо проехал еще один трамвай, на этот раз ближе к музейному образцу, вспоминаются слова Тамары Романовны Грачевой, что одна из московских блокадниц родилась на заре Великой Отечественной в ленинградском трамвае, так и провела свои первые годы в блокадном городе. Многие блокадники и жители были совсем детьми, кого-то смогли эвакуировать, как четырехлетнюю величайшую после оперную певицу Елену Образцову, всю жизнь называвшую этот город Ленинградом, а кто-то прожил здесь детство. Тамара Романовна работала здесь в свои 14 лет, ходила по домам и чинила телефонные аппараты, а недавний руководитель этой московской организации, давно уже давно адмирал Квятковский был партизаном в свои 12 лет, это теперь его работа требуется и в МИДе, но до этого была целая жизнь, может поэтому так актуально на ленинградской земле звучит песня, которую здесь знает каждый «им было всего лишь 13, но были они ленинградцы». Первый раз это увидеть и услышать довелось тоже в РГО по адресу переулок Гривцова 10. В прошлом 2017 году, получив от МО Блокадников специальный поздравительный Адрес, для организаторов, ставшего уже доброй традицией Торжественного заседания Комиссии океана в РГО СПб, ведь туда приглашаются и педагоги и дети, конечно участники событий, их родственники и потомки, организаторы партнеры, друзья и многие небезразличные люди, а приветствуют участников уже традиционно представители Законодательного собрания, Кадровый Резерв «Профессиональная команда страны» от самой крупной партии РФ «Единая Россия», в такой день многие хотят оказаться рядом.

Когда говорят от блокаде 1941-1944 года, а это не просто четыре зимы, что сложно и представить и понять, не только прожить и вынести, а еще работать, учиться и защищать, выжить и победить в конце концов, нужно помнить, что это почти 900 дней, после битвы и Победы под Москвой в 1941, после 164-дневной осады Сталинграда и знаменитой Сталинградской битвы, после «Разрыва Блокады» под Волховом в январе 1943, о чем гласит памятник «Пулковский меридиан» и многие другие. Начало от времени сбора урожая с 8 сентября 1941, когда поля и урожай оказался недоступны до 27 января 1944. Поиск ученых географов, биологов помог ослабить угрозу массовой цинги, для этого собиралась сосновая лапка, ведь северные области Ленинградской области, а это и современное название, почти сплошь хвойные и каменисто-песчаные. Сосновую лапку собирали массово, лично и промышленно, перетирали и заваривали, отжимали и делали экстракт, добавляли во все возможные продукты, вареные и прочие блюда из доступных продуктов, все это просчитывалось в лабораториях и научно обосновывалось. Отправляйтесь «В Комарово», хоть на недельку, хоть на день бросать камушки в Финский залив или кататься на яхте, может в гости на страусиную ферму, здесь все есть, но до самого Выборга и дальше, по самому Кольскому перешейку, такая природа тут везде. А самовар с горячим чаем, кипятком, был в доступности на Невском в Елисеевском магазине, тоже роскошном как в Москве, только совсем другом, северном и европейском.

Проходим мимо ЗАГСа с толпой счастливых родственников и свидетелей современных молодых новобрачных, ведь для того выживали и побеждали, чтобы жизнь продолжалась и люди любили друг друга, идем мимо множества замечательных кафе, зазывающих на «Бизнес-ланч» и авторских магазинчиков… Размеренный настойчивый звук тихо ударяет в висок, пугаться не надо, это метроном, его передавали на улице и по радио, дома его нельзя было выключать, ведь он учащался в случае опасности, и это был не только шанс к спасению, но и помогающий внутренний ритм, сейчас он медленный, опасности позади, это память. Парк Победы уже рукой подать, и почему-то недочитанное личное знание тянет не к главному парадному входу, а там отражены люди разных профессий, возможно каждый вид деятельности - после войны во времена восстановления страны очень ценили людей труда, действительно, все важны. Теперь здесь парк с большой многодесятилетней историей, зимой пруды замерзают, с весны по осень по множественным каналам протокам можно кататься под мостами, мимо островов очень уютного ландшафтного парка, можно подниматься на колесе обозрения, соединяя зрительно гостиницу «Россия» и знаменитый концертный комплекс «Октябрьский», точно как в Москве «Олимпийский», здесь проходят спортивные баталии, мощные концерты, и традиционные блокадные тоже. Историю парка сами ленинградцы обычно не рассказывают, да и сейчас не будем, это на самостоятельное изучение для сильных, но вот встретить здесь можно много гуляющих, спешащих, взрослых и детей, но и трогательно притихших в небольшом храме на обочине Парка Победы, Храме Всех Святых, здесь дважды в день вспоминают и ушедших и живых, говорят: «У нас такое место, что по-иному нельзя» - даже самые яркие и счастливые детки здесь знают почему. Это почему-то передается и гостям и приезжим.

На Садовой, соединяющейся с Сенной и Спасской, до переулка Гривцова рукой подать. К этой площади и пересечению этих трех станций метро и приходит Московский проспект, графически начинающийся от самого Царского Села, да и улица эта называлась Малая Царская именно поэтому, позже Конный переулок с конными площадками на Сенной площади, далее по имени владельца многих домов в этом районе Демидовская, в честь собственника домов и потомка основателя знаменитой династии, чьи владения были и в Тульской области, и в Калужской и на Урале. Здесь же располагается и один из корпусов Университета ИТМО, знаменитого своими математическими, физическими и IT-достижениями и победами. Вот и Историческая штаб-квартира РГО, основанная императором Николаем I - это чудесное наполненное портретами великих людей, картами и историей здание хранит уникальные источники и знания, здесь проводят исследования и просветительские проекты, открывают выставки про путешественников и исследователей, фотовыставки, выставки редкостей и древностей, даже найденной и добытой подводной контрабанды, но еще туда можно записаться на групповую экскурсию, бесплатную абсолютно и всегда. Здесь в традиционное весеннее время проходит собрание попечителей РГО, тогда первые люди государства, и лидер нашей страны Президент России принимают сделанную работу, намечают новые пути исследования, новые проекты, происходят торжественные награждения. Стране с такой историей и такой обширной и богатой географией обязательно нужна такая преемственность и в попечении о сохранении и расширении знаний, и конечно в передаче их новым поколениям. Поэтому так важно, что здесь идет эта работа, подвиг героев и ученых сохраняют из года в год.

Ребята школ и Домов Творчества Санкт-Петербурга заканчивают подготовку, подходят ветераны участники блокады, многие тогда такие же дети. Торжественное заседание посвященное «Дню Полного снятию блокады и освобождения Ленинграда» начнется с музыки и текста именно в их честь. Глава комиссии океана В. Ю. Цветков приветствует гостей, звучат поздравления и от руководства РГО в СПб и от Законодательного собрания СПб, далее звучит много стихов М. Цветаевой, А. Ахматовой, подготовленные автором сценария географом и главным редактором природного журнала А. А. Гайдашем и исполненных его соведущей актрисой, выпускницей питерского театрального ВУЗа Дашей. На большом экране дети и взрослые видят хронику и детские рисунки студии "Артколор" под руководством Шилиной Е.М. школы №77 Петроградского района города Санкт-Петербурга, от педагога той же школы Воронцовой Юлии Михайловны звучит в классическом исполнении вечная песня на стихи Константина Симонова "Жди меня". На музыке Ленинграда стоит особенно остановиться, у не особая славная и боевая история. В то военное время в Доме Радио особенно ценили именно живую музыку, так нам привычная запись тогда называлась «механическое исполнение», как неохотно, и лишь в самых особенных случаях ставили музыку «в механическом исполнении». Немного краткого пересказа документов, которые можно найти и в открытых источниках.

За год до Полного снятия блокады, Ленинград находился в ожидании и трепете, по шуму орудий, по настойчивому движению наших войск становилось ясно и очевидно, что вот-вот так желаемое чудо произойдет, и «черная удавка блокады будет разорвана», люди в каком-то радостном предвкушении находились 15, 16, 17 января 1943 года. До этого было несколько попыток прорыва, пять-шесть, которые «захлебнулись», как говорят про наступление, но сейчас ждали - и все свершилось 18 января под Волховом был очищен участок шириной в 10 километров. Это только может показаться мало, но это был прорыв, и возможность начинать восстанавливать жизнь, и просто меньше терять от голода, хоть уже прошли несколько волн, когда налаживались и огороды на каждом свободном участке земли, и вовсю работала Дорога Жизни, опять таки созданная на основе уникальных географических знаний, уже давно по дну Ладоги был проложен трубопровод. Водные пути в любых условиях работали, поставляли, защищали, эвакуировали, даже под постоянными обстрелами и бомбежками. В любых условиях на аэростате прямо в воздухе передавала антенная система сигналы Ленинградского Радио, где в этот день прошел единственно тогда возможный почти круглосуточный эфир, когда простые и знаменитые люди передавали поздравления. В эту ночь пропускали на радио бойцов прямо из окопов, представителей предприятий, помимо артистов и певцов предоставлялась возможность простым людям петь и читать стихи, известные и только написанные, отправлять в радио эфир поздравления и благодарности близким, бойцам и всей стране. До полного снятия блокады оставалось больше года до 27 января 1944, но победа в людях уже произошла со всех сторон отечественного фронта, в окопах, на предприятиях и учреждениях, домах.

Медиа-подвигов было не мало тогда, даже то что с сентября до самых невыносимо тяжелых дней декабря 1941 работало Ленинградское Радио, где сообщали о всех новостях, но новости долго не приносили радости, пока не произошла первая победа, внушившая всем радость и надежду, это Победа под Москвой осенью 1941 года, резервные доты сейчас восстановлены даже в черте города в парке и усадьбе Михалково, что связано напрямую с историей Нарвской заставы в Санкт-Петербурге, ведь именно в этом парке находилась «подмосковная дача» по тем временам сподвижницы Екатерины Великой графини Дашковой, большой подвижницы наук и образования. Ее историю хранят в Музее Нарвская застава в СПб, а недалеко от улицы Нарвская в Москве между двумя восстановленными дотами Великой Отечественной красуется беседка-купальня, рядом с которой уже вырос и обычный московский снеговик 2018 года. Музеи в СПб много хранят блокадного, потому в январе 2017 года «Поддержкой ХОРОШИХ ИДЕЙ» на такое же Торжественное блокадное заседание били приглашены два музея, хранящие такую память. Так Музей Разночинный Петербург рассказал о комнате простого преподавателя и его молодой семьи, их жизни в блокаду - экспозиция постоянная и называется «Комната семьи Агте», представитель музея показала настоящие игрушки, и мягкого мишку, и даже яблоко сшитое заботливой молодой мамой в подарок маленькой дочке, ведь настоящие были настоящим чудом, есть с музее предметы и для работы с плохо видящими детьми.

О настоящем чуде рассказали в январе 2018 года ребята из школы №77 Петроградского района СПб в «Постановке о блокадной елке» и привезенных ценою жизни через Ладогу мандаринах, побитых осколками снарядов, доставленных «с Большой земли» по Дороге Жизни простым водителем. Блокадникам и детям блокадного Ленинграда подарили настоящие целые, сверкающие свежестью мандарины. Кстати оказалось и одно упакованное «аэрофлотовское яблочко», с вопросом «правда из Москвы?» - «с самого неба!». В январе 2017 года удивительным гостем Торжественного блокадного заседания была Директор музея сберегательного дела Елена Сократовна Петрова, она не рассказывала здесь о своем музее, хранящем историю поистине народной мобилизации «Все для фронта – все для Победы», не рассказывала здесь о том, что сотрудники Сберегательных касс так же как и все в городе уходили на фронт, мерзли и умирали от голода, получали похоронки на близких, среди первых собирали средства «по ведомости» с самих себя, вели прием и перевод средств, в обязательном порядке своими слабыми женскими силами топили публичные служебные помещения, таская жаровни с углями, мы помним про разбитую Ленинградскую электростанцию. Это она рассказывает в Думской Башне на Невском проспекте, куда можно попасть по записи и совершенно бесплатно. Но как официальный друг этого музея сообщу, что зайдя на его страницу к ВК, а именно там и располагается его интернет-ресурс, обнаружила чудесный документ о переводе пяти рублей серебряными полтинниками из Хабаровска от четырехлетней девочки уехавшей в эвакуацию, ее посильный вклад в освобождение Ленинграда из простой детской копилки.

Конечно эту ленинградскую историю читать без детей очень сложно, поэтому всем очень радостно видеть детские, пусть и очень профессиональные выступления, чем не первый год радует Дворец Творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района СПб, что на канале Грибоедова, совсем рядом от адреса переулок Гривцова, дом 10. От ребят в этот раз были выступления детского коллектива спортивной гимнастики «Созвездие», но бывали удивительные танцевальные воплощения горя, радости и самой Победы. Но кто же этот Гривцов, читаем табличку вначале переулка, почти на самой площади – Гривцов Александр Иванович водитель в блокаду Ленинграда, герой Советского Союза, родом из Курской области, похоронен в Эстонии, отличился большой храбростью и мастерством под Нарвой, его имя высечено на почетной доске в Дальневосточном военном поенном училище в Уссурийском крае. Известно, что Санкт-Петербург сам по себе город музей, а его музеи, о чем бы они не говорили и не показывали, хоть Музей Хлеба или Монетный Двор, хоть краеведческие музеи Кронштадта или Ломоносова (Ораниенбаума), хоть Музей Политической истории России – всегда есть там яркая выразительная страница, комната, особый свой личный, точный и очень доходчивый подход и напоминание о блокадном подвиге и смертельном испытании Ленинграда, и это не малый повод знакомить с этим детей, и не малый повод говорить об этом со взрослыми и по-взрослому.

В сообщении от «Поддержки ХОРОШИХ ИДЕЙ» мы вернулись в мир на грани детства и взрослости, по страницам проведенных медиа-проектов и показанных кинофильмов, шагнув от известного к вопросам «на подумать» и отражениям сегодняшнего дня. Из самого известного можно отметить вечную киноработу-документ отечественных Романа Кармена и Тенгиза Семенова, и целой команды в 500 человек и американских кинематографистов продюсера Фреда Винера, ведущего и американской кинозвезды, участника этой войны в Берлине, Берта Ланкастера и других над документальным, выверенным и согласованным обеими сторонами, как историкам так и силовиками и спецслужбами сторон, документальным высокохудожественным сериалом «Великая Отечественная»/ «Неизвестная война», зафиксировавшей навеки память о стране и народе победителе, без каких либо вариантов и кривотолков – Советский народ, с армией и правительством. Это важно, ведь сейчас иногда присваивают победы, так просто в медиа, даже под смех и недоумение. Эта кинопамять сейчас может казаться давней как сон, но эти люди, герои международного киноподвига есть, работают, приходили на публичные массовые и не очень медиа-программы «Поддержки ХОРОШИХ ИДЕЙ». Поклон и уважение Тенгизу Семенову, автору блокадной серии и двух серий о Сталинграде. Материалы были столь страшны, что американцы выбегали из аппаратных сдавливая в горле слезы. Берт Ланкастер отказывался говорить о внешней помощи «больно страшные и великие потери самого народа». Спасибо Игорю Григорьеву автору серий об отступлении на Восток, и после о вынужденном движении наших победителей на Восток, по обязательствам Ялтинского соглашения, на войну с Японией, о чудесной победе, которой не было бы без векового труда картографов и географов, изучавших Дальний Восток. Создателю и хранителю этих фильмов, продюсеру Александру Сурикову, ведь его студией с мастером Виктором Лисаковичем создана работа и о кинооператоре партизанского движения, недавно ушедшем в Эстонии Семене Школьникове, снимавшем с Машей Суховой, без них нечего было бы показывать - хороший фильм проводник хроники.

Встретилась удивительная цитата Геббельса, что когда войска переставали верить и желать двигаться вперед, то он звал воевать одновременно и против коммунизма и против Версальского мира. У нас в коллекции есть фильм Виктора Лисаковича и продюсера Александра Сурикова о «Версальском мире», разорившем Германию и повлекшем свершившуюся там революцию, и по мнению авторов и последующий реванш – хитро придумано идеологом, ведь оба их бедствия от одного авторства, и это ключ к многим информационным волнам, которые уже прожиты нами и еще продолжаются. Поэтому для краткости, можно было торжественно вспомнить и успешное окончание в эти дни перекрестного года Российско-Китайской культуры, большое количество туристов из этой страны наполняют обе столицы, особенно героические места Санкт-Петербурга, и ленинские тоже, нравятся им наши победы, поэтому боевую географию битв за Ленинград было предложено прослушать на китайском языке «в механическом исполнении», эти песни там поют классические музыканты в классической манере, в конце концов по-русски и так понятно, что это настоящая географическая песня Ленинградской области: «Пусть вместе с нами земля Ленинградская вспомнит былые дела, вспомнит, как русская сила солдатская немцев за Тихвин гнала.», «..за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг.» - это о тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, и про пулеметную пургу, и про «наши штыки на высотах Синявина, наши полки подо Мгой.»

Не менее географическая история блокады Ленинграда и непостижимой стойкости людей была серия футбольных матчей, возможно задуманных и организованных именно для укрепления народного духа и сплочения. Но как проводить матч, если и игроков то нет! Их нашли на фронтах, так как тогда все кто мог служил, побеждал и боролся, и в этом целая карта Ленинградской области. Константин Сазонов - краснофлотец подводного флота работал Оперуполномоченным ОБХСС, Борис Орешкин – краснофлотец, главный старшина морского отряда береговой обороны, командовал катером «КМ», Виктор Иванов – как и многие его товарищи, оперуполномоченный ленинградской милиции, Евгений Улитин был связистом, служил в Шлиссельбурге, Дмитрий Федоров - вызван с Карельского перешейка, Анатолий Викторов – был заместителем политрука медсанчасти, вызван из-под Красного Села ЛО, Георгий Московцев – служил в пехоте рядовым, вызван из-под Красного Села. Евгений Архангельский был потомственным футболистом, его отец еще с 1914 года играл и за подмосковное Орехово-Зуево, и за Ленинградский «Красный Путиловец» и в Сборных РСФСР и СССР. Не меньшей легендой футбола был и Виктор Набутов, который играл за сборную Ленинграда по многим видам спорта, получил высшее техническое образование, с начала великой Отечественной он ушел на фронт, где командовал бронекатером, воевал на Ораниенбаумском плацдарме, кстати это единственный неразрушенный в войну исторически-архитектурный парк под Ленинградом. Фамилия Набутов сейчас известна от его сына, известного журналиста и спортивного комментатора. Но сам матч лета 1942, его кадры и рассказ о нем есть и в обозначенных фильмах, был славен именно тем, что это был явный медиа-месседж «мы живы, город и страна еще будут жить». Да «поставить на ноги» этих футболистов тогда было можно лишь условно, болельщикам это было лучше не показывать, один прием головой вынуждал команду помогать и поднимать игрока, свои и чужие помогали друг другу при падениях, не могли бегать долго и быстро – но результат был, и начало было.

Смертность шла вниз, огороды давали плоды, даже малые победы увеличивали норму хлеба, шли вместе с нашими продуктами и союзные грузы. Но в начале войны, и об этом мы говорили с Тамарой Романовной Грачевой, и этот эпизод есть в описанном фильме, под Ленинградом, когда спешили эвакуировать больше детей, был взорван и расстрелян детский медицинский поезд на станции Лычково, она говорила, что в Московской организации есть человек, тогда еще ребенок, из этого поезда. В январе 2018 года на Торжественном заседании в РГО выступает профессора, которая тоже уцелела тогда на станции Лычково, всю жизнь хранит и популяризирует историю этих детских трагедий. Ирина Александровна Зимнева показывает всем маленькую куклу, свидетельницу тех событий, случайно и счастливо спасшую ей жизнь. Дети под ее руководством делают фильмы, фрагмент был показан, про простую деревенскую женщину, которая всю жизнь ухаживала за этим местом, для которой все эти дети стали родными, она буквально выплакала глаза, но известные скульпторы боролись за право ставить памятники на этой земле. Организаторы этих встреч, и автор программы А. А Гайдаш, умеют находить удивительное, живое – простое и очень важное. Приезжая на кинофестиваль в Выборг, прогуливаясь по его старинными европейским улочкам, никогда не приходило в голову, что финские концлагеря были здесь, здесь детей не уничтожали, не было технических средств, но угоняли в Европу, и это рассказ женщины, которой важно рассказать о своем детстве, о чуде, когда вместо горя пришла победа вместе с корреспондентом советской газеты, они все рассказали ей. Они с сестрой спаслись – это рассказ января 2017 года. В этом году к микрофону вышел не высокий человек в матроске с очень острым взглядом и подвижным голосом, он сразу заявил « я не ребенок блокады, и не житель города – я его защитник, был юнгой на корабле, служил и на Соловецких островах. Вот это да, только в Архангельске удалось узнать про Соловецкую школу юнг – и вот настоящий представитель в форме и наградах, и похоже в сопровождении бодрого молодого внука.

Медиа-отражений не мало, есть и живые участники событий, есть их потомки. На Невском у Гостиного двора ребята поют «Кукушку» Цоя, напротив под памятной табличкой и громкоговорителем чистый и сильный голос дает «Наутилуса» про «Апостола Андрея» - походи-ка с мое, «Звезду по имени Солнце», про то, что где-то горит очаг, про очаг звучит и в переходах московского метро ночью, почему-то, а здесь и про то что «У любви села батарейка», и про то что важно продолжать рождаемость. Европейские длинноносые фигурки глядят на всех из витрин Елисеевского магазина напротив Александринского театра и Публичной библиотеки. Свет, роскошь, мраморная скульптура убранства магазина и растительные изящные светильники оттеняют искусное золочение, в центре красуется и отражается во всех зеркалах и стеклах гигантская раскинувшаяся пальма в свете бесконечных электрических лампочек, звучит механический японский рояль – в витринах есть все, даже традиционные вечерние скидки. Неужели сюда приходили за кипятком… Мы живем в совсем другом мире, он красивый, в нем все неповторимо и стремительно. Захожу выпить что-то теплое в просторное простое уютное пространство и выбираю облепиховый чай, в высоком стакане красиво кружатся оранжевые ягоды и плавает желтый лимон, пахнет похоже имбирем или еще чем, уже не обжигает. Опять отличные ребята поют здорово, все что все мы знаем, спешить в самолет не хочется, лишь бы успеть в метро, здесь все короче, полчаса метро до Московского проспекта, десять-двадцать минут маршрутка, и уже встречают в Москве, разнонаправленные самолетные газеты уходят в архив, там опять грозят кому-то какой-то блокадой, как не надоело. Лучше приехали бы в музей или может выпили облепихового чаю, послушали музыку или сыграли в футбол, ведь правда, жизнь продолжается. Из города на Неве несется в Москву «Играй, как можешь сыграй. Ты будешь вечно со мной».

Наталья Мещерякова

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