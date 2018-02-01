Новые серии мультфильма «Простоквашино» покажут весной 2018

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До 2020-го года мультипликационная студия "Союзмультфильм" выпустит три десятка новых эпизодов анимационной истории о героях легендарного советского мультфильма "Трое из Простоквашино".

«Мы делаем продолжение культовой истории, которая развивалась в мультипликационных фильмах "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". В 2018-2020 годах мы выпустим тридцать новых эпизодов. Продолжительность каждого из них составит шесть с половиной минут, то есть, всего будет сто девяносто пять минут нового "Простоквашино"», — говорят официальные представители студии "Союзмультфильм".

Новые эпизоды "Простоквашино", как отмечают их создатели, сохранят определенную преемственность — то есть, в частности, будут выполнены с применением традиционной техники рисованной анимации.

Вместе с тем, мультфильм несколько изменится — то есть он будет, например, адаптирован под современные реалии. Сохранить дух "Простоквашино", но сделать так, чтобы история была актуальной и свежей — довольно непростая, по словам мультипликаторов, задача, с которой они, тем не менее, рассчитывают успешно справиться. Первые серии нового "Простоквашино" появятся грядущей весной.