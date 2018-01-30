Писатель из Украины обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

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Юрий Винничук, писатель из Украины, уверен, что такие признанные классики русской литературы, как Александр Пушкин и Михаил Булгаков — плагиаторы.

Любой хоть сколько-нибудь смыслящий в литературе человек, как пишет Винничук в своем блоге на портале "Збруч", сразу же поймет, что роман Булгакова "Мастер и Маргарита" — не просто вторичен, а вторичен буквально насквозь.

"Знаете, почему роман "Мастер и Маргарита" не популярен во Франции? Потому что любому французу очевидно, что Булгаков позаимствовал образы и целые сюжетные повороты из "Ночной Маргариты" Пьера Мак-Орлана. Этот роман, если что, издавался в Москве в 1927 году", — заявляет украинский писатель.

По словам которого, американцам роман "Мастер и Маргарита" напоминает "Таинственного незнакомца" Марка Твена. А немцам — "Ангела западного окна" Густава Майринка. В общем, Булгаков был тем еще плагиатором — делает вывод Винничук.

Кроме Булгакова, писатель прошелся по Пушкину. Его Винничук назвал "обычным эпигоном французской поэзии", который всего лишь занимался "перепевами с французского". Да, такая вот страшная реальность. Читайте Юрия Винничука и следите за своим ментальным состоянием, что тут еще скажешь.