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Юлия Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»‍

Понедельник, 29 Января 2018 13:33
Юлия Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»‍ Фото из открытых источников

Российская певица Юлия Самойлова уже начала готовиться к международному песенному конкурсу "Евровидение-2018". Соответствующей информацией с тематическими СМИ поделились сотрудники дирекции общественных связей Первого канала.

 

Следующий конкурс "Евровидение", напомним, будет проходить в Лиссабоне (Португалия) с восьмого по двенадцатое мая 2018 года. Участвовать в "Евровидении-2018" будут исполнители из сорока трех стран.

 

Среди которых, в отличие от "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве, будет и Российская Федерация. В прошлом году конкурсанткой от России должна была стать Юлия Самойлова, однако ее не пустили на Украину под надуманным предлогом, поэтому РФ не была представлена в конкурсе.

 

В этом году все будет иначе — уверяют сотрудники Первого канала, по словам которых, Самойлова уже сейчас готовится к состязанию самым серьезным образом.

 

В Киеве Самойлова должна была исполнить композицию Flame Is Burning, посвященную любви, однако в этом году она, вероятно, будет выступать с какой-то другой песней. С какой конкретно — пока что неизвестно, но такая информация может появиться уже в ближайшем времени.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Евровидение

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