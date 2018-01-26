Деньги или позор: Елена Беркова сыграет роль ожившей курицы

Эпатажная звезда приняла участие в шоу «Деньги или позор», где прошла кастинг на главную роль в фантастическом фильме.
По понедельникам на телеканале ТНТ4 — новый сезон самого жёсткого комедийного шоу со звёздами «Деньги или позор».
29 января выйдет выпуск со звездой Еленой Берковой, в котором она попробует себя в новом амплуа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Ведущий шоу Дядя Витя признается, что следит за карьерой Елены и рад, наконец, увидеть её в одежде. Комик смотрел все работы актрисы: «Сексодром», «Амазонки предпочитают викингов», «Елена Беркова — королева секса» и 12-ая серия сериала «Розыск-2». Он убеждён, что Елена достойна лучших ролей, поэтому предложит ей пройти кастинг в фантастический фильм про ожившие продукты. Чтобы получить главную роль, нужно будет всего лишь показать этюд — замороженная курица, которая внезапно начала оттаивать и звать на помощь: «Возьми меня, я вся теку!».
Также Елена расскажет, как дяде Вите самому попасть в порнобизнес, кем она мечтала стать в детстве и как отдыхает от работы:
Елена Беркова: «Моя профессия связана с индустрией развлечений, которая и есть отдых для обычных людей. Для меня лучший отдых— это находится дома. Но хотя есть странное хобби у меня, не поверите — я крестиком вышиваю!»
Какими ещё талантами обладает Елена Беркова — смотри 29 января в 23:00 на телеканале ТНТ4!
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