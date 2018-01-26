ТОП 20: Самые громкие провалы премии «Оскар»

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Премия "Оскар" является, безусловно, самой престижной в кинематографическом мире, однако Американская киноакадемия, занимающаяся ее вручением, иногда обходит стороной картины и режиссеров, которые заслуживают "Оскар" больше других.

На страницах издания The Guardian появился список из двух десятков провалов киноакадемии США, с которым мы рекомендуем ознакомиться всем небезразличным к истории кино.

Немногие знают, что такой гигант кинематографа, как Альфред Хичкок, был номинирован на "Оскар" пять раз, однако так и не был отмечен вожделенной золотой статуэткой, как лучший режиссер. Особенно обидно получилось в 1945 году, когда это звание досталось Лео Маккэри за мюзикл "Идти своим путем", а не Хичкоку за "Спасательную шлюпку". В конце концов Хичкок все-таки получил "Оскар", но не за какой-то конкретный фильм, а за заслуги в кино.

Появившись на сцене для того, чтобы забрать заслуженную награду, Хичкок не стал произносить традиционную речь, а лишь заявил: "И правда, большое спасибо".

Похожие отношения с "Оскаром" были у Стэнли Кубрика, которого номинировали на "Лучшего режиссера" четырежды, но награда стабильно находила другого обладателя. Некоторые предполагают, что так происходило просто потому, что организаторы премии не хотели вручать "Оскар" человеку, который бы все равно не прилетел в США, чтобы торжественно его получить (Кубрик жил в Британии и боялся летать на самолетах).