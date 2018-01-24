Элтон Джон решил уйти со сцены, выяснили СМИ

Фото из открытых источников

Певец, композитор и пианист из Великобритании Элтон Джон собирается прекратить концертную деятельность. Соответствующая информация появилась в распоряжении у британского таблоида Daily Mirror.

"Да, судя по всему, Элтон Джон, который радует нас своим творчеством вот уже более, чем полвека, действительно собирается завязать с концертной деятельностью", — пишет издание, отмечая, что речь пока что идет о слухах, то есть официального подтверждения этой информации нет.

Подтверждение, однако, появится совсем скоро — говорят журналисты, намекая на пресс-конференцию Элтона Джона, которая состоится уже сегодня, двадцать четвертого января.

По некоторым данным, семидесятилетний Элтон Джон покинет сцену из-за каких-то серьезных проблем со здоровьем.

Известно, что в прошлом году музыкант оказался в реанимации после того, как заразился опасной бактериальной инфекцией во время путешествия по Южной Америке. А в 2013 году Элтон Джон подвергся экстренному хирургическому вмешательству, в результате которого ему удалили аппендицит. Комментируя это событие, музыкант говорил, что был необычайно близок к смерти.