В Лос-Анджелесе состоится фестиваль актуальной российской культуры

Фото из открытых источников

Шестнадцатого - восемнадцатого февраля 2018-го в Лос-Анджелесе (США) будет проходить третий по счету фестиваль Far From Moscow — мероприятие, призванное продемонстрировать актуальные тренды российской культуры.

"Третий фестиваль Far From Moscow будет объединять собой кинематограф, музыку и технологии. Последним будет уделено внимание на конференции "Сyber Days", которая будет организована в рамках фестиваля. Как и первый Far From Moscow, фестиваль этого года будет проходить преимущественно на базе университета UCLA", — говорят организаторы, представители Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также сотрудники благотворительного фонда Pacific Sound & Vision.

Первый фестиваль Far From Moscow проходил в ЛА в 2016 году, а второй был организован в Японии — в Токио.

Посетители грядущего фестиваля смогут посмотреть новинки российского кинематографа, в частности, картины "Осклоки" (режиссер Алиса Хазанова), "Аритмия" (Борис Хлебников), "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" (Александр Хант), "Салют-7" (Клим Шипенко) и другие. Плюс, в программе фестиваля присутствует концерт группы "Мумий Тролль".