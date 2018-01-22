У Михаила Шемякина умерла единственная дочь Доротея

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У художника и скульптора Михаила Шемякина умерла дочь Доротея. Ей было 53 года.

«20 января покинула этот мир моя дочь Доротея, замечательная художница и удивительный человек — многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый», — заявил Шемякин на своей странице в соцсетях.

О причине смерти пока не сообщается, пишет Газета.ру.

Доротея была единственной дочерью художника. Она родилась 9 мая 1964 года.