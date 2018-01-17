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Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в кино

Среда, 17 Января 2018 11:53
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в кино Фото из открытых источников

Британская актриса Кира Найтли пожаловалась на современный кинематограф, в котором, как она считает, слишком много сексуального насилия над женщинами. Что ни сценарий, то изнасилование — заявила звезда.

 

В интервью для Variety Кира Найтли призналась, что обилие сексуального насилие стало одной из причин, по которым актриса практически перестала сниматься в проектах, разворачивающихся в настоящем времени.

 

"Я думаю, что современные женщины изображаются в кино несколько безвкусно. Поэтому я не люблю сниматься в фильмах, действие которых происходит в современном мире. То ли дело — картины, посвященные прошлому. Они всегда меня вдохновляют", — сказала актриса.

 

Найтли, при этом, отметила, что в последнее время в кино наметились положительные, с ее точки зрения, тенденции, которые выражаются в том, что кинематографисты все чаще стремятся показывать сильных и независимых женщин.

 

"Стали появляться сценарии, в которых ключевой женский персонаж — это не просто подружка главного героя, которую насилуют в начале фильма, а хорошо проработанная сложная личность. Я, признаться, удивлена", — добавляет Найтли.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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