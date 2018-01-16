Номинанты «Чартовой дюжины – 2018» объявлены в соцсети «Одноклассники»‍

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Стартовало голосование, по итогам которого будут определены лауреаты премии "Чартова Дюжина - 2018". Проголосовать за номинантов, среди которых есть, например, Oxхxymiron, Земфира, Баста, "Ленинград" и "Би-2", можно при помощи специального сервиса, запущенного в популярной социальной сети "Одноклассники", либо на сайте chartova2018.nashe.ru.

Пользователям, которые будут участвовать в голосовании, следует учитывать, что отдавать свой голос за того или иного участника можно один раз в сутки.

По результатам голосования будут определены победители "Чартовой Дюжины - 2018" в восьми номинациях. Будут, в частности, названы лучшие солист и солистка, лучший коллектив, лучший дуэт, лучшие клип, альбом и концерт, а также "лучший взлом".

Кроме того, в рамках "Чартовой Дюжины - 2018" будет вручена особая награда от "Одноклассников", которые отметят специальной номинацией исполнителя с максимальным числом прослушиваний композиций в музыкальном разделе соцсети.

Церемония вручения премии состоится пятнадцатого февраля 2018-го — местом проведения мероприятия станет арена "ВТБ Ледовый Дворец".