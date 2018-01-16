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На 900 000 процентов вырос спрос на музыку группы The Cranberries‍

Вторник, 16 Января 2018 10:40
На 900 000 процентов вырос спрос на музыку группы The Cranberries‍ Фото из открытых источников

Печальная новость о смерти солистки группы The Cranberries спровоцировала невероятный всплеск продаж альбомов команды. По данным TMZ, продажи пластинки "Something Else" подскочили более, чем на девятьсот тысяч процентов.

 

Альбом The Cranberries под названием "Are You Listening?" стал продаваться чаще на полторы сотни тысяч процентов, а количество желающих купить релиз "Everybody Else Doing It" увеличилось на сто с лишним тысяч процентов.

 

Фронтвумен музыкального коллектива The Cranberries, культовая ирландская исполнительница Долорес О'Риордан, напомним, умерла вчера.

 

Известно, что солистка The Cranberries скончалась в Лондоне, где она работала над записью материала в студии. Полиция назвала смерть Долорес О'Риордан "странной" и "необъяснимой", однако по словам людей, которые были знакомы с певицей близко, в последнее время она страдала от каких-то серьезных проблем со здоровьем.

 

"Мы полностью опустошены сообщением о смерти Долорес. Мы потеряли человека, который был частью нашей жизни на протяжении нескольких десятков лет. Ушел настоящий творец", — говорят коллеги певицы по The Cranberries.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка

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