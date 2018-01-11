«1+1» оспорил признание Добронравова угрозой нацбезопасности

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Украинская телекомпания "Студия 1+1" требует исключить российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Плюс, "1+1" настаивает на разрешении к показу на Украине фильмов с участием Добронравова.

Телеканал направил соответствующие иски против украинского министерства культуры и государственного агентства по вопросам кино в Окружной административный суд Киева.

"Студия 1+1", в частности, требует отменить действующий в Украине запрет, согласно которому фильмы с участием Добронравова не могут показываться в стране.

Под фильмами с участием Федора Добронравова подразумевается в основном популярный комедийный сериал "Сваты", который был создан украинской студией "Квартал 95". Сериал вдруг стал запрещенным просто потому, что в нем снимался Добронравов, который попал в перечень "врагов Украины". Такой перечень, если что, на полном серьезе составляется в теперешней Незалежной.

Скандал вокруг Добронравова и "Сватов" вспыхнул в украинском информационном пространстве в конце прошлого года и спровоцировал масштабный общественный резонанс.