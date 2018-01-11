Катрин Денев и другие известные француженки выступили в защиту мужчин, обвиненных в домогательствах

Французская актриса и певица Катрин Денев, а также другие представительницы культурного мира Франции, подписали коллективное письмо, которое направлено против "охоты на ведьм", связанной с сексуальными домогательствами.
"Изнасилование — это, безусловно, тяжкое преступление, однако флирт, даже настойчивый или неуклюжий — не преступление. Нельзя разрушать жизнь мужчин просто за то, что они пытались потрогать кого-то за коленку или чмокнуть", — говорится в письме.
Авторы письма, среди прочего, подвергли резкой критике практику, при которой мужчин смешивают с грязью за интимные разговоры на работе или что-то подобное.
"Люди уже боятся свободно выражать свои мысли, а вещи, которые казались невинными еще совсем недавно, теперь вызывают всеобщее осуждение и могут серьезно испортить жизнь. Не стоит думать, что от этого страдают лишь мужчины — женщин, которые отказываются участвовать в этой "охоте на ведьм", тут же называют предательницами и соучастницами", — говорят известные представительницы французской культуры.
Сексуальные скандалы на почве домогательств, напомним, стали одним из главных трендов 2017-го года, начавшись с голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
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