Группа Queen и Тина Тернер стали лауреатами почетных «Грэмми»

Национальная академия искусства и науки звукозаписи Соединенных Штатов Америки, ответственная за вручение престижной премии "Грэмми", объявила список лауреатов Grammy в категории "Премия за музыкальные достижения всей жизни".
"Специальная награда за прижизненные достижения достается самым авторитетным и влиятельным музыкальным творцам, которые самостоятельно или в составе коллектива участвовали в создании наиболее выдающихся произведений в музыкальной истории", — цитируют тематические средства массовой информации Нила Портнова, главу National Academy of Recording Arts and Sciences.
В наступившем году премия "Грэмми" за музыкальные достижения всей жизни достанется Тине Тёрнер, Нилу Даймонду, Луи Джордану, Эммиле Харрис, а также музыкантам коллективов Queen и Meters. Плюс, премией наградят Хала Блейна — ударника, который сотрудничал с Элвисом Пресли, Фрэнком Синатрой и группой Beach Boys.
Известно, что торжественная церемония награждения и большой концерт в честь лауреатов состоятся летом нынешнего года. Дополнительная информация об этом важнейшем событии в музыкальном мире появится в ближайшее время.
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