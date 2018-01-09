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Новый сезон шоу со звездами «Деньги или позор»: Александр Ревва — первый гость

Вторник, 09 Января 2018 13:03
Новый сезон шоу со звездами «Деньги или позор»: Александр Ревва — первый гость Фото из открытых источников

15 января в 23:00 ПРЕМЬЕРА НА ТНТ4 — второй сезон самого острого комедийного шоу «Деньги или позор».

 

Первый сезон с успехом прошел на ТВ и в интернете, набрав более 20 миллионов просмотров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Но дядя Витя не из тех, кто останавливается на достигнутом! В новых выпусках — еще больше жестких шуток и провокаций. Заработать миллион звездным гостям станет еще сложнее. Азамату Мусагалиеву придется попробовать на вкус козьи ноги, Ольге Серябкиной дать потрогать грудь дяде Вите, а Александру Гудкову — сесть на лицо Ивана Урганта. Первым свою самоиронию испытает Александр Ревва!

 

Дядя Витя давно мечтал встретиться с Александром Реввой и — вы не поверите! — с добрыми намерениями. В начале шоу предложил гостю фруктовую тарелку, включил подогрев кресла и показал видео об их неразлучной дружбе. «Дядя Ревва и Александр Витя — одно целое!», — заключил ведущий. По его мнению, «Деньги или позор» существует благодаря Александру. Именно он открыл дяде Вите дорогу на телевидение, когда заступился за него в проекте «Comedy Баттл». Чтобы выразить свою признательность, дядя Витя предложит Александру стать его кровным братом. Не на словах, а на деле… с помощью настоящего ритуального кинжала — порезать ладони и пожать их друг другу!

 

Зрители ТНТ4 знают, что дядя Витя отказов не терпит. Когда Александр отверг его предложение побрататься, шоу пошло совсем по другому сценарию. Ему пришлось признать, что его лучшая работа в кино — это роль бомжа, встретиться со своим внебрачным ребенком и в образе Артура Пирожкова соблазнить племянника дяди Вити.

 

Шоу «Деньги или позор» с 15 января по понедельникам в 23:00 на ТНТ4!

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура

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