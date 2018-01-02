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Пугачева обвиняется в плагиате после выхода новой песни

Вторник, 02 Января 2018 13:03
Пугачева обвиняется в плагиате после выхода новой песни Фото из открытых источников

Знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева уже с 2014 года не выпускала новых песен. Но в Новый год, заранее разрекламированная песня на Первом канале, заставила половину страны переключиться именно на премьеру «Я летала» от Аллы Пугачевой. 

 

Но уже первого января наступившего года певица и ее композитор песни были подвергнуты критики и обвинениям. 

 

Поэт Александр Вулых обвиняет автора песни Олега Вади в том, что композиция «Я летала» не является оригинальной и очень похожа на песню «Придуманная любовь», которую он сам сочинил на музыку Игоря Саруханова. 

 

Вулых в социальных сетях написал первого января: «Конечно, мелодия красивая, но мне и моему соавтору композитору Саруханову она показалась очень знакомой. Другими словами, песня похожа на нашу композицию, которая была написала 15 лет назад». 

 

Однако эксперты и критики на просторах сети Интернет говорят о том, что между этими двумя песнями нет ничего общего: разные гармонии, ноты и их последовательность доказывают, что «Я летала» - это не плагиат. 

 

Пугачева представила драматичную, азартную песню, которая обладает оригинальным тембром и креативными находками. «Придуманная любовь» - это печальная песня с унылыми эмоциями.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Культура   Теги Новости Пугачева новая песня плагиат Я летала

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