Пугачева обвиняется в плагиате после выхода новой песни

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Знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева уже с 2014 года не выпускала новых песен. Но в Новый год, заранее разрекламированная песня на Первом канале, заставила половину страны переключиться именно на премьеру «Я летала» от Аллы Пугачевой.

Но уже первого января наступившего года певица и ее композитор песни были подвергнуты критики и обвинениям.

Поэт Александр Вулых обвиняет автора песни Олега Вади в том, что композиция «Я летала» не является оригинальной и очень похожа на песню «Придуманная любовь», которую он сам сочинил на музыку Игоря Саруханова.

Вулых в социальных сетях написал первого января: «Конечно, мелодия красивая, но мне и моему соавтору композитору Саруханову она показалась очень знакомой. Другими словами, песня похожа на нашу композицию, которая была написала 15 лет назад».

Однако эксперты и критики на просторах сети Интернет говорят о том, что между этими двумя песнями нет ничего общего: разные гармонии, ноты и их последовательность доказывают, что «Я летала» - это не плагиат.

Пугачева представила драматичную, азартную песню, которая обладает оригинальным тембром и креативными находками. «Придуманная любовь» - это печальная песня с унылыми эмоциями.